De nouveau inter­rogé en confé­rence de presse sur la période compli­quée qu’il vient de traverser suite aux révé­la­tions de son contrôle anti­do­page positif, Jannik Sinner a comme souvent tenu à rela­ti­viser même s’il ne souhaite cette expé­rience à personne.

« Comme je l’ai dit, cela m’aide à voir qui sont mes amis et qui ne le sont pas. C’est vrai, mais vous savez, tout cela fait partie d’une expé­rience de crois­sance, non ? Je souhaite que personne ne vive cette expé­rience pour grandir, car c’est une façon diffé­rente de vivre l’ex­pé­rience, mais on se rend aussi compte qu’il y a aussi une vie en dehors du tennis, qui est bien plus impor­tante que ce que nous faisons, car notre routine quoti­dienne consiste à frapper des balles de tennis et à aller à la salle de sport. Ensuite, vous voyez que certaines personnes sont malades. Différentes choses me viennent à l’esprit. Je me suis dit, ok, le tennis est impor­tant pour moi parce qu’il m’a montré qui je suis en tant que personne et à quel point ce sport est impor­tant, mais d’un autre côté, il y a une vie en dehors du tennis, ce qui est encore plus impor­tant. Essayer d’être en bonne santé, s’entourer de bonnes personnes. C’est ça qui est le plus impor­tant pour moi. »