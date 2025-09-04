Si Denis Shapovalov est parvenu à le bous­culer lors du troi­sième tour, Jannik Sinner continue d’écoeurer ses adver­saires à l’US Open et notam­ment son compa­triote, Lorenzo Musetti, qu’il a surclassé en quarts de finale : 6–1, 6–4, 6–2, en 2 heures de jeu.

Dans des propos tenus en confé­rence de presse et relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a rendu hommage à son ami.

« C’est un joueur très talen­tueux, il est diffi­cile de jouer contre lui. Il est vrai qu’il n’a pas très bien servi dans le premier set, c’est pour­quoi j’ai toujours pu bien retourner son service. Aujourd’hui, j’ai pu conclure en trois sets, mais les choses commen­çaient à se compli­quer. Lorenzo a la parti­cu­la­rité d’être un joueur très gênant, il peut toujours changer son jeu, il peut frapper fort mais il sait aussi reculer, il a un excellent slice. Ce n’est pas un hasard si on le retrouve dans le top 10 du clas­se­ment mondial. Aujourd’hui, je suis entré sur le court sans penser que c’était un derby, mais en pensant que j’af­fron­tais le n° 10 mondial. »

Pour une place en finale, le tenant du titre va désor­mais affronter Felix Auger‐Aliassime, qui l’a battu deux fois en trois confrontations.