Si Denis Shapovalov est parvenu à le bousculer lors du troisième tour, Jannik Sinner continue d’écoeurer ses adversaires à l’US Open et notamment son compatriote, Lorenzo Musetti, qu’il a surclassé en quarts de finale : 6–1, 6–4, 6–2, en 2 heures de jeu.
Dans des propos tenus en conférence de presse et relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a rendu hommage à son ami.
« C’est un joueur très talentueux, il est difficile de jouer contre lui. Il est vrai qu’il n’a pas très bien servi dans le premier set, c’est pourquoi j’ai toujours pu bien retourner son service. Aujourd’hui, j’ai pu conclure en trois sets, mais les choses commençaient à se compliquer. Lorenzo a la particularité d’être un joueur très gênant, il peut toujours changer son jeu, il peut frapper fort mais il sait aussi reculer, il a un excellent slice. Ce n’est pas un hasard si on le retrouve dans le top 10 du classement mondial. Aujourd’hui, je suis entré sur le court sans penser que c’était un derby, mais en pensant que j’affrontais le n° 10 mondial. »
Pour une place en finale, le tenant du titre va désormais affronter Felix Auger‐Aliassime, qui l’a battu deux fois en trois confrontations.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 07:34