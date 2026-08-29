Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se partagent les plus grands titres du circuit depuis maintenant deux ans. Respectivement numéros un et deux mondiaux, les deux hommes sont devenus les principales stars du tennis actuel.
On ne peut donc que regretter de ne plus pouvoir les voir s’affronter depuis plusieurs mois, une situation également regrettée par Carlos Alcaraz.
Interrogé à ce sujet lors du Media Day de l’US Open, l’Espagnol a reconnu trouver cette situation assez étrange. Il a surtout tenu à souhaiter le meilleur à son rival italien, avec l’espoir de le revoir rapidement sur les courts et de pouvoir à nouveau se mesurer à lui.
« On ne va pas se voir pendant six mois maintenant, peut‐être sept mois. C’est une situation un peu bizarre, pour être honnête. Je lui souhaite tout le meilleur. J’espère qu’il retrouvera bientôt une grande forme et qu’on le reverra une nouvelle fois sur le court à son meilleur niveau. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 08:16