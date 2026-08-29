Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se partagent les plus grands titres du circuit depuis main­te­nant deux ans. Respectivement numéros un et deux mondiaux, les deux hommes sont devenus les prin­ci­pales stars du tennis actuel.

On ne peut donc que regretter de ne plus pouvoir les voir s’affronter depuis plusieurs mois, une situa­tion égale­ment regrettée par Carlos Alcaraz.

Interrogé à ce sujet lors du Media Day de l’US Open, l’Espagnol a reconnu trouver cette situa­tion assez étrange. Il a surtout tenu à souhaiter le meilleur à son rival italien, avec l’espoir de le revoir rapi­de­ment sur les courts et de pouvoir à nouveau se mesurer à lui.

Carlos Alcaraz on Jannik Sinner not playing the Us Open ❤️🤝🏻



« We’re not gonna see each other for 6 months now, 7 months, it’s kind of a weird situa­tion to be honest. I just wish him all the best, hope­fully soon he’ll have a great reco­very and we’ll see him back on court at his… — jannik sinner files (@jannik_files) August 28, 2026

« On ne va pas se voir pendant six mois main­te­nant, peut‐être sept mois. C’est une situa­tion un peu bizarre, pour être honnête. Je lui souhaite tout le meilleur. J’espère qu’il retrou­vera bientôt une grande forme et qu’on le reverra une nouvelle fois sur le court à son meilleur niveau. »