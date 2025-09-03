Dans des propos relayés par Ubitennis à l’US Open, où il va affronter son compa­triote Lorenzo Musetti pour une place dans le dernier carré, Jannik Sinner a évoqué sa rela­tion avec Carlos Alcaraz, qu’il pour­rait retrouver en finale dimanche.

« Je pense qu’il existe égale­ment une belle amitié entre nous en dehors du court. C’est beau à voir, cela prouve que c’est possible. Ce n’est pas comme si nous devions être ennemis en dehors du court. Bien sûr, nous sommes adver­saires lorsque nous entrons sur le court et que nous essayons de jouer notre meilleur tennis, mais cela s’ar­rête là. Après la poignée de main, tout rede­vient normal. C’est bien. Nous avons de superbes équipes autour de nous. Nous avons aussi une vie normale en dehors du tennis, par exemple, il aime le golf, j’ai mes propres passions. »