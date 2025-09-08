En plus d’avoir pris ses distances avec Jannik Sinner en termes de nombre de tour­nois du Grand Chelem remportés (six contre quatre), Carlos Alcaraz a pris un vrai avan­tage psycho­lo­gique, ce dimanche en finale de l’US Open, en rempor­tant sept de ses huit derniers duels face à l’Italien.

Et alors que ce dernier a reconnu en confé­rence de presse qu’il allait devoir être moins prévi­sible sur le court, l’Espagnol lui a donné une magni­fique réponse avec, comme d’ha­bi­tude, beau­coup de respect.

« Je dirais pas que je lis son jeu et qu’il est prévi­sible mais je le connais. On a fait beau­coup de matches. Il a dit qu’il regar­dait beau­coup de mes matches pour étudier mon jeu. Je fais pareil. J’en regarde énor­mé­ment. Déjà parce que j’adore le regarder jouer. C’est incroyable ce qu’il fait. Et ensuite parce que j’adore l’étudier, voir comment il joue, voir comment il se sent sur les tour­nois pour avoir un retour au cas où je le joue dans ce tournoi. Je connais son style, ses armes prin­ci­pales, donc j’essaye de me concen­trer sur ça. Et même s’il devient prévi­sible, c’est extrê­me­ment dur de main­tenir le niveau et de jouer beau­coup de rallyes contre lui. »

