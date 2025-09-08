En plus d’avoir pris ses distances avec Jannik Sinner en termes de nombre de tournois du Grand Chelem remportés (six contre quatre), Carlos Alcaraz a pris un vrai avantage psychologique, ce dimanche en finale de l’US Open, en remportant sept de ses huit derniers duels face à l’Italien.
Et alors que ce dernier a reconnu en conférence de presse qu’il allait devoir être moins prévisible sur le court, l’Espagnol lui a donné une magnifique réponse avec, comme d’habitude, beaucoup de respect.
« Je dirais pas que je lis son jeu et qu’il est prévisible mais je le connais. On a fait beaucoup de matches. Il a dit qu’il regardait beaucoup de mes matches pour étudier mon jeu. Je fais pareil. J’en regarde énormément. Déjà parce que j’adore le regarder jouer. C’est incroyable ce qu’il fait. Et ensuite parce que j’adore l’étudier, voir comment il joue, voir comment il se sent sur les tournois pour avoir un retour au cas où je le joue dans ce tournoi. Je connais son style, ses armes principales, donc j’essaye de me concentrer sur ça. Et même s’il devient prévisible, c’est extrêmement dur de maintenir le niveau et de jouer beaucoup de rallyes contre lui. »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 14:26