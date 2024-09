Le scénario était presque écrit à l’avance tant l’écart de niveau entre les deux joueurs est conséquent.

Sans jamais trem­bler et au terme d’une finale insi­pide et à sens unique, Jannik Sinner a remporté le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière après une victoire sèche et auto­ri­taire face à Taylor Fritz en finale de l’US open : 6–3, 6–4, 6–4, en 2h.

Déjà vain­queur lors du toss, l’Italien choi­sis­sait alors de mettre la pres­sion sur le local en déci­dant de relancer. Un choix payant puis­qu’il prenait d’emblée le service de son adver­saire, logi­que­ment tendu pour sa première finale dans cette caté­gorie de tournoi. Et malgré un débreak à l’or­gueil lors du quatrième jeu de cette première manche, Sinner rempor­tait quatre des cinq jeux suivants. 6–3, circulez, il n’y a rien à voir.

Après quatre breaks dans le premier set, le deuxième se montrait beau­coup plus serré jusqu’au fameux 10e jeu où le numéro 1 mondial, qui menait alors 5 jeux à 4, saisis­sait sa chance comme un grand et menait alors deux manches à rien. Presque sans forcer.

De nouveau breaké lors du septième jeu, l’Américain, vexé, se déci­dait enfin à lâcher ses coups jusqu’à servir pour le gain de ce troi­sième set. Mais son adver­saire, impas­sible et intrai­table dans les moments impor­tants, ne comet­tait plus aucune faute et faisait une nouvelle fois craquer le 11e joueur mondial, trop tendre pour un match d’une telle envergure.

Sur un ultime break, son sixième de la rencontre, Jannik Sinner rempor­tait son premier US Open ainsi que le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière et de sa saison. Au coeur d’une affaire embras­sante mêlant contrôles anti­do­pages posi­tifs et secret des instances en début de tournoi, le numéro 1 mondial a répondu de la meilleure des manière et surtout à sa manière : froi­de­ment et implacablement.