AccueilUS Open« Je n'ai jamais été un grand pessimiste sur la capacité de...
US Open

« Je n’ai jamais été un grand pessi­miste sur la capa­cité de Djokovic à remporter un Grand Chelem mais si vous me demandez s’il peut gagner l’US Open, je dirais que c’est diffi­cile », déclare le commen­ta­teur serbe Nebojsa Viskovic

thomasb
Par thomasb

-

1

Toujours en quête d’un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic devrait d’abord poser ses valises à New York prochai­ne­ment pour disputer le double mixte avec sa compa­triote Olga Danilovic. La paire devrait jouer ce mardi contre Mirra Andreeva et Daniil Medvedev. 

Le septième joueur mondial s’aven­tu­rera à Flushing Meadows sans aucun tournoi de prépa­ra­tion dans les jambes. De quoi s’in­quiéter pour le Djoker ? Le commen­ta­teur sportif serbe de Sportklub Nebojsa Viskovic, a récem­ment affiché son pessi­miste quant à un cinquième sacre de son compa­triote dans « la ville qui ne dort jamais ».

« Il n’y a pas grand‐chose à dire sur ses chances avant de voir le tirage au sort, mais je n’ai jamais été un grand pessi­miste sur la capa­cité de Novak à remporter un titre de Grand Chelem. Novak est un super‐homme, Novak peut faire n’im­porte quoi, mais vrai­ment… Si vous me demandez s’il le peut, je dirais que c’est difficile ».

Publié le lundi 18 août 2025 à 19:12

Article précédent
Bertolucci sur la finale entre Sinner et Alcaraz : « Sur le papier, ils sont à égalité, mais un élément clé peut influencer le match »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.