Toujours en quête d’un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic devrait d’abord poser ses valises à New York prochai­ne­ment pour disputer le double mixte avec sa compa­triote Olga Danilovic. La paire devrait jouer ce mardi contre Mirra Andreeva et Daniil Medvedev.

Le septième joueur mondial s’aven­tu­rera à Flushing Meadows sans aucun tournoi de prépa­ra­tion dans les jambes. De quoi s’in­quiéter pour le Djoker ? Le commen­ta­teur sportif serbe de Sportklub Nebojsa Viskovic, a récem­ment affiché son pessi­miste quant à un cinquième sacre de son compa­triote dans « la ville qui ne dort jamais ».

« Il n’y a pas grand‐chose à dire sur ses chances avant de voir le tirage au sort, mais je n’ai jamais été un grand pessi­miste sur la capa­cité de Novak à remporter un titre de Grand Chelem. Novak est un super‐homme, Novak peut faire n’im­porte quoi, mais vrai­ment… Si vous me demandez s’il le peut, je dirais que c’est difficile ».