Toujours en quête d’un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic devrait d’abord poser ses valises à New York prochainement pour disputer le double mixte avec sa compatriote Olga Danilovic. La paire devrait jouer ce mardi contre Mirra Andreeva et Daniil Medvedev.
Le septième joueur mondial s’aventurera à Flushing Meadows sans aucun tournoi de préparation dans les jambes. De quoi s’inquiéter pour le Djoker ? Le commentateur sportif serbe de Sportklub Nebojsa Viskovic, a récemment affiché son pessimiste quant à un cinquième sacre de son compatriote dans « la ville qui ne dort jamais ».
« Il n’y a pas grand‐chose à dire sur ses chances avant de voir le tirage au sort, mais je n’ai jamais été un grand pessimiste sur la capacité de Novak à remporter un titre de Grand Chelem. Novak est un super‐homme, Novak peut faire n’importe quoi, mais vraiment… Si vous me demandez s’il le peut, je dirais que c’est difficile ».
Publié le lundi 18 août 2025 à 19:12