Au cours d’un article très inté­res­sant du Guardian sur la faculté de certains joueurs à pouvoir glisser sur les courts en dur, la joueuse russe Daria Kasatkina a reconnu que c’était tout simple­ment impos­sible pour elle de faire une telle chose.

« Je ne glisse jamais sur un terrain dur. J’ai l’im­pres­sion que si j’es­saie de glisser, ma jambe va se casser ou m’en­voler. Je ne sais pas comment font les gars, ils glissent telle­ment. Certaines filles aussi. Maky Vondrousova, elle glisse sur l’herbe. Avant, quand j’étais jeune et intré­pide, j’es­sayais. Mais avec l’âge, je me suis aussi tordu la cheville à quelques reprises sur terre battue, donc après ça, je me suis dit que je ferais mieux d’aller plus vite sur mes jambes. »