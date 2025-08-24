Ancien 80e joueur mondial, désor­mais ex‐coach d’Emma Raducanu et égale­ment consul­tant pour la télé­vi­sion britan­nique, Mark Petchey a partagé un avis osé dans des propos relayés par Tennis365.

« Je pense qu’il est possible que l’un d’eux dépasse le total de victoires en Grand Chelem de Novak Djokovic (24 titres), car je trouve que les surfaces sont assez simi­laires aujourd’hui. On ne peut pas parler comme si on était dans les années 80 ou 90, quand la terre battue était complè­te­ment diffé­rente du gazon et qu’il était prati­que­ment impos­sible pour Pete Sampras de gagner sur terre battue par rapport au gazon. Notre réfé­rence doit changer, car les quatre tour­nois majeurs sont très proches en termes de joua­bi­lité de nos jours. Ce que nous consi­dé­rions comme extra­or­di­naire dans le passé, avec les 14 titres de Sampras, ne le sera proba­ble­ment plus autant aujourd’hui. Je continue de penser que 20 est un chiffre énorme. Si je devais choisir un joueur qui y parviendra avant les autres, je dirais que Jannik pour­rait y arriver avant Carlos. Je pense que cela se fera. Je pense que nous verrons d’autres joueurs remporter 20 tour­nois majeurs. »