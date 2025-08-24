Ancien 80e joueur mondial, désormais ex‐coach d’Emma Raducanu et également consultant pour la télévision britannique, Mark Petchey a partagé un avis osé dans des propos relayés par Tennis365.
« Je pense qu’il est possible que l’un d’eux dépasse le total de victoires en Grand Chelem de Novak Djokovic (24 titres), car je trouve que les surfaces sont assez similaires aujourd’hui. On ne peut pas parler comme si on était dans les années 80 ou 90, quand la terre battue était complètement différente du gazon et qu’il était pratiquement impossible pour Pete Sampras de gagner sur terre battue par rapport au gazon. Notre référence doit changer, car les quatre tournois majeurs sont très proches en termes de jouabilité de nos jours. Ce que nous considérions comme extraordinaire dans le passé, avec les 14 titres de Sampras, ne le sera probablement plus autant aujourd’hui. Je continue de penser que 20 est un chiffre énorme. Si je devais choisir un joueur qui y parviendra avant les autres, je dirais que Jannik pourrait y arriver avant Carlos. Je pense que cela se fera. Je pense que nous verrons d’autres joueurs remporter 20 tournois majeurs. »
Publié le dimanche 24 août 2025 à 12:43