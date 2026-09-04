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« Je suis abso­lu­ment convaincu qu’il va remporter le tournoi », assure l’an­cien 40e mondial, Ryan Harrison

Par
Thomas S
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Court central Arthur Ashe
US open 2018 -

Alors que la plupart des obser­va­teurs étaient plus que scep­tiques sur les chances de voir Carlos Alcaraz conserver son titre à l’US Open, étant donné que l’Espagnol revient tout juste d’une absence de quatre mois et demi suite à une bles­sure au poignet, le vent est clai­re­ment en train de tourner. 

Consultant pour Sky Sports durant la quin­zaine du Grand Chelem new‐yorkais, l’an­cien 40e joueur mondial, retraité depuis 2024, Ryan Harrison, est abso­lu­ment persuadé que Carlitos soulè­vera le trophée le 13 septembre prochain. 

« Je suis encore plus convaincu aujourd’hui qu’il va remporter le titre que je ne l’ai jamais été à aucun moment de ce tournoi. Parce qu’il a désor­mais disputé quatre sets, il a joué son match du premier tour et celui du deuxième tour. Il a su s’adapter à la compé­ti­tion après son match d’ouverture, et il a tenu le coup sur quatre sets. Et j’ai eu l’impression hier soir qu’il avait vrai­ment, vrai­ment trouvé son rythme au milieu de ce match. Donc, en obser­vant Carlos et sa façon de jouer, surtout après ce premier set, je pense qu’il était normal qu’il manque un peu de rythme à un moment donné. Mais quand il joue à son meilleur niveau et qu’il trouve son rythme, je suis très confiant quant à la forme dans laquelle il se trouve actuellement. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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