Alors que la plupart des observateurs étaient plus que sceptiques sur les chances de voir Carlos Alcaraz conserver son titre à l’US Open, étant donné que l’Espagnol revient tout juste d’une absence de quatre mois et demi suite à une blessure au poignet, le vent est clairement en train de tourner.
Consultant pour Sky Sports durant la quinzaine du Grand Chelem new‐yorkais, l’ancien 40e joueur mondial, retraité depuis 2024, Ryan Harrison, est absolument persuadé que Carlitos soulèvera le trophée le 13 septembre prochain.
« Je suis encore plus convaincu aujourd’hui qu’il va remporter le titre que je ne l’ai jamais été à aucun moment de ce tournoi. Parce qu’il a désormais disputé quatre sets, il a joué son match du premier tour et celui du deuxième tour. Il a su s’adapter à la compétition après son match d’ouverture, et il a tenu le coup sur quatre sets. Et j’ai eu l’impression hier soir qu’il avait vraiment, vraiment trouvé son rythme au milieu de ce match. Donc, en observant Carlos et sa façon de jouer, surtout après ce premier set, je pense qu’il était normal qu’il manque un peu de rythme à un moment donné. Mais quand il joue à son meilleur niveau et qu’il trouve son rythme, je suis très confiant quant à la forme dans laquelle il se trouve actuellement. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 18:50