Alors que la plupart des obser­va­teurs étaient plus que scep­tiques sur les chances de voir Carlos Alcaraz conserver son titre à l’US Open, étant donné que l’Espagnol revient tout juste d’une absence de quatre mois et demi suite à une bles­sure au poignet, le vent est clai­re­ment en train de tourner.

Consultant pour Sky Sports durant la quin­zaine du Grand Chelem new‐yorkais, l’an­cien 40e joueur mondial, retraité depuis 2024, Ryan Harrison, est abso­lu­ment persuadé que Carlitos soulè­vera le trophée le 13 septembre prochain.

« Je suis encore plus convaincu aujourd’hui qu’il va remporter le titre que je ne l’ai jamais été à aucun moment de ce tournoi. Parce qu’il a désor­mais disputé quatre sets, il a joué son match du premier tour et celui du deuxième tour. Il a su s’adapter à la compé­ti­tion après son match d’ouverture, et il a tenu le coup sur quatre sets. Et j’ai eu l’impression hier soir qu’il avait vrai­ment, vrai­ment trouvé son rythme au milieu de ce match. Donc, en obser­vant Carlos et sa façon de jouer, surtout après ce premier set, je pense qu’il était normal qu’il manque un peu de rythme à un moment donné. Mais quand il joue à son meilleur niveau et qu’il trouve son rythme, je suis très confiant quant à la forme dans laquelle il se trouve actuellement. »