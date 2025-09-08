Ancienne numéro 1 mondiale, triple lauréate en Grand Chelem et spec­ta­trice très atten­tive de la finale mascu­line de l’US Open remportée par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, Jennifer Capriati a estimé que l’Espagnol n’avait certai­ne­ment jamais aussi bien joué.

L’Américaine s’est égale­ment posée une ques­tion concer­nant le rapport entre la vitesse de Carlitos sur le court et sa nouvelle coupe de cheveux.

That was impres­sive. Alcaraz with his own brand of tennis right there. I don’t think I’ve ever seen him play that well. Did he get faster or was that because of the haircut that made him look faster — Jennifer Capriati (@JenCapriati) September 7, 2025

« C’était impres­sion­nant. Alcaraz a montré tout son talent. Je ne pense pas l’avoir déjà vu jouer aussi bien. Est‐ce qu’il est devenu plus rapide ou est‐ce sa nouvelle coupe de cheveux qui lui donne cette impression ? »