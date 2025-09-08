Ancienne numéro 1 mondiale, triple lauréate en Grand Chelem et spectatrice très attentive de la finale masculine de l’US Open remportée par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, Jennifer Capriati a estimé que l’Espagnol n’avait certainement jamais aussi bien joué.
L’Américaine s’est également posée une question concernant le rapport entre la vitesse de Carlitos sur le court et sa nouvelle coupe de cheveux.
That was impressive. Alcaraz with his own brand of tennis right there. I don’t think I’ve ever seen him play that well. Did he get faster or was that because of the haircut that made him look faster— Jennifer Capriati (@JenCapriati) September 7, 2025
« C’était impressionnant. Alcaraz a montré tout son talent. Je ne pense pas l’avoir déjà vu jouer aussi bien. Est‐ce qu’il est devenu plus rapide ou est‐ce sa nouvelle coupe de cheveux qui lui donne cette impression ? »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 14:50