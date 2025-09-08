AccueilUS OpenJennifer Capriati pose une vraie question sur le "nouveau" Carlos Alcaraz :...
Jennifer Capriati pose une vraie ques­tion sur le « nouveau » Carlos Alcaraz : « Je ne pense pas l’avoir déjà vu comme ça. Est‐ce qu’il est devenu plus rapide ou est‐ce sa nouvelle coupe de cheveux qui lui donne cette impression ? »

Thomas S
Par Thomas S

Ancienne numéro 1 mondiale, triple lauréate en Grand Chelem et spec­ta­trice très atten­tive de la finale mascu­line de l’US Open remportée par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, Jennifer Capriati a estimé que l’Espagnol n’avait certai­ne­ment jamais aussi bien joué. 

L’Américaine s’est égale­ment posée une ques­tion concer­nant le rapport entre la vitesse de Carlitos sur le court et sa nouvelle coupe de cheveux. 

« C’était impres­sion­nant. Alcaraz a montré tout son talent. Je ne pense pas l’avoir déjà vu jouer aussi bien. Est‐ce qu’il est devenu plus rapide ou est‐ce sa nouvelle coupe de cheveux qui lui donne cette impression ? »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 14:50

