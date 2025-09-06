« Ce n’était pas mon meilleur niveau », a reconnu Carlos Alcaraz après sa victoire en trois sets contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open. De quoi plomber un peu plus le moral du Serbe selon l’ex‐40e mondial, Ryan Harrison, consul­tant pour Sky Sports.

« J’espère qu’il n’a pas écouté ce qu’Alcaraz a dit après le match, sinon il va se dire : ‘il n’a vrai­ment pas si bien joué que ça ?’ Mais Alcaraz est simple­ment honnête. Il dit qu’il avait commis quelques erreurs, ce qui n’est pas habi­tuel dans la plupart de ses matchs. Je pense qu’il sait qu’il devra jouer à son meilleur niveau contre Sinner en finale », a fait remar­quer l’an­cien joueur améri­cain dans des propos relayés par The Tennis Gazette.