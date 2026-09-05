C’est l’un des sujets récurrents depuis le début de cet US Open 2026 : les fameuses odeurs de cannabis venants des tribunes qui dérangent même les joueurs pendant leur match.
C’est notamment ce qui est arrivé à Aryna Sabalenka lors de sa victoire au troisième tour. Si la numéro 1 mondiale a exhorté les consommateurs à aller fumer plus loin, la locale, Jessica Pegula, a de côté préféré en rire, expliquant finalement que cela faisait partie du folklore de new‐yorkais.
« Ça rend les choses amusantes, parce que c’est typique de New York d’être aussi chaotique et désordonné. Mais oui, bien sûr, je pense qu’il y a des choses qui pourraient être améliorées pour que le match reste un match de tennis et que d’autres facteurs n’interfèrent pas. Je fais aussi partie de celles qui pensent que ce genre de choses va arriver, et je crois que tant que quelqu’un peut intervenir et y remédier, ça va. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ce cas précis, mais tant qu’ils peuvent résoudre le problème, c’est génial. Je crois avoir appris qu’avec ces grands événements et tous ces tournois, il y aura toujours des situations exceptionnelles qui échappent parfois un peu à notre contrôle, donc tant que ça se règle, tout va bien. Des problèmes vont surgir. Quant à la marijuana, je ne sais pas comment on peut l’éviter », a déclaré Pegula conférence de presse après sa qualification en huitièmes de finale.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 10:10