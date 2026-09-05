C’est l’un des sujets récur­rents depuis le début de cet US Open 2026 : les fameuses odeurs de cannabis venants des tribunes qui dérangent même les joueurs pendant leur match.

C’est notam­ment ce qui est arrivé à Aryna Sabalenka lors de sa victoire au troi­sième tour. Si la numéro 1 mondiale a exhorté les consom­ma­teurs à aller fumer plus loin, la locale, Jessica Pegula, a de côté préféré en rire, expli­quant fina­le­ment que cela faisait partie du folk­lore de new‐yorkais.

« Ça rend les choses amusantes, parce que c’est typique de New York d’être aussi chao­tique et désor­donné. Mais oui, bien sûr, je pense qu’il y a des choses qui pour­raient être amélio­rées pour que le match reste un match de tennis et que d’autres facteurs n’interfèrent pas. Je fais aussi partie de celles qui pensent que ce genre de choses va arriver, et je crois que tant que quelqu’un peut inter­venir et y remé­dier, ça va. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans ce cas précis, mais tant qu’ils peuvent résoudre le problème, c’est génial. Je crois avoir appris qu’avec ces grands événe­ments et tous ces tour­nois, il y aura toujours des situa­tions excep­tion­nelles qui échappent parfois un peu à notre contrôle, donc tant que ça se règle, tout va bien. Des problèmes vont surgir. Quant à la mari­juana, je ne sais pas comment on peut l’éviter », a déclaré Pegula confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale.