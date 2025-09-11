AccueilUS OpenJessica Pegula n'épargne pas l'US Open : "L'expérience de ma pause toilettes...
US Open

Jessica Pegula n’épargne pas l’US Open : « L’expérience de ma pause toilettes a été horrible »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1680

Jessica peut quelques fois parler franchement. 

Dernièrement elle a vécu une expé­rience assez étrange et elle a attendu la fin de l’US Open pour s’ex­primer à ce sujet. En quart de finale face à Krejcikova, elle a demandé une pause car elle avait des douleurs dans le dos.

La suite c’est elle qui la raconte : « Je voulais faire des exer­cices pour renforcer mes muscles abdo­mi­naux et activer mon corps. J’ai donc pris deux serviettes avec moi même si je savais qu’il y avait des serviettes là‐bas. Quand je suis, je n’ai pu que constater les « dégâts », les toilettes du Artur Ashe étaient tout simple­ment dégoû­tantes, j’ai donc logi­que­ment étendu les serviettes »

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 10:14

Article précédent
Une star charis­ma­tique du circuit enfin de retour, il était temps !
Article suivant
Becker : « Djokovic a admis qu’il ne pour­rait plus gagner son 25ème titre en Grand Chelem, c’est pour cela que je me demande pour­quoi il va conti­nuer à jouer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.