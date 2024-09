Confirmant sa très belle prépa­ra­tion avant d’ar­river à New‐York (lauréate à Toronto et fina­liste à Cincinnati), Jessica Pegula s’est offerte cette nuit la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, en quarts de finale de l’US Open. Une rencontre au cours de laquelle elle s’est montrée intrai­table et domi­na­trice du début à la fin (6−2, 6–4, en 1h30).

En confé­rence de presse après sa magni­fique victoire, la joueuse améri­caine, qui affron­tera Karolina Muchova pour une place en finale, a résumé le match à sa manière.

« Dans le premier set, elle n’a pas bien servi du tout et j’ai pu en profiter très rapi­de­ment. Dans le deuxième, elle a commencé à mieux servir, mieux jouer. Elle est numéro 1 mondiale, je me suis dit qu’elle n’al­lait pas aban­donner comme ça. Même en concé­dant un débreak, je savais que je pouvais reprendre ce break d’avance. Dans le long jeu à 4–3, elle me pous­sait davan­tage dans mes retran­che­ments, mais j’ar­ri­vais à gagner de bons points en défense grâce à des slices. Je me suis dit qu’il fallait conti­nuer à mettre la pres­sion, à faire ce que je faisais au début pour la frus­trer et ne pas lui laisser trouver son rythme. Quand elle le trouve, c’est l’une des meilleures pour ne vous laisser aucune chance. Finalement, quand j’ai remarqué que j’étais dans une posi­tion trop défen­sive, j’en suis sortie assez vite. Ensuite, j’ai essayé de garder cet état d’es­prit pour conclure le match et j’ai essayé d’ob­tenir des points gratuits sur mon service et de ne pas lui donner trop de possi­bi­lités de deuxième service. »