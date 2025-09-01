Récemment interrogé sur la retraite de Novak Djokovic, Jim Courier a estimé que le Serbe avait sûrement envie de retourner à l’Open d’Australie après les sifflets d’une partie du public suite à son abandon après le premier set face à Alexander Zverev en demi‐finales.
« Mon sentiment personnel, et il ne repose sur aucun fait, juste sur mes émotions. Mon sentiment est que Djokovic avait un goût amer en quittant son tournoi le plus réussi lorsqu’il a dû interrompre sa carrière suite à une grave blessure en demi‐finale. Il a joué un set serré contre (Alexander) Zverev, l’a perdu et a ensuite serré la main. Puis, lui, le décuple champion, a été hué hors du court et c’est Zverev qui a dû défendre son honneur lors d’une interview d’après‐match. Le public n’a pas été très bienveillant. Donc, à mon avis, il voudrait retourner jouer contre l’Australie au moins une fois de plus et avoir droit à de belles adieux. C’est ce que je souhaite pour lui. Je ne sais pas si c’est ce qu’il souhaite. Imaginez (Roger) Federer jouer à Wimbledon, déclarer forfait et être hué par les fans ? Imaginez la même chose avec (Rafa) Nadal à Roland‐Garros. Dix fois Djokovic a remporté ce tournoi en Australie. Personne ne s’en approche. C’était fou. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 20:20