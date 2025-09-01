AccueilUS OpenJim Courier sur Djokovic : "Imaginez Federer jouer à Wimbledon, déclarer forfait...
US Open

Jim Courier sur Djokovic : « Imaginez Federer jouer à Wimbledon, déclarer forfait et être hué par les fans ? Imaginez la même chose avec Nadal à Roland‐Garros »

Thomas S
Par Thomas S

-

2141

Récemment inter­rogé sur la retraite de Novak Djokovic, Jim Courier a estimé que le Serbe avait sûre­ment envie de retourner à l’Open d’Australie après les sifflets d’une partie du public suite à son abandon après le premier set face à Alexander Zverev en demi‐finales. 

« Mon senti­ment personnel, et il ne repose sur aucun fait, juste sur mes émotions. Mon senti­ment est que Djokovic avait un goût amer en quit­tant son tournoi le plus réussi lors­qu’il a dû inter­rompre sa carrière suite à une grave bles­sure en demi‐finale. Il a joué un set serré contre (Alexander) Zverev, l’a perdu et a ensuite serré la main. Puis, lui, le décuple cham­pion, a été hué hors du court et c’est Zverev qui a dû défendre son honneur lors d’une inter­view d’après‐match. Le public n’a pas été très bien­veillant. Donc, à mon avis, il voudrait retourner jouer contre l’Australie au moins une fois de plus et avoir droit à de belles adieux. C’est ce que je souhaite pour lui. Je ne sais pas si c’est ce qu’il souhaite. Imaginez (Roger) Federer jouer à Wimbledon, déclarer forfait et être hué par les fans ? Imaginez la même chose avec (Rafa) Nadal à Roland‐Garros. Dix fois Djokovic a remporté ce tournoi en Australie. Personne ne s’en approche. C’était fou. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 20:20

Article précédent
Martina Navratilova sur Carlos Alcaraz : « Personne n’a ça. Nous sommes à court d’ad­jec­tifs et d’hyperboles »
Article suivant
Auger‐Aliassime, impres­sion­nant vain­queur de Rublev : « C’est la première fois que je joue sur ce court depuis 2021. Revenir pour la deuxième fois en quarts de finale ici, c’est encore mieux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.