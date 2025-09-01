Récemment inter­rogé sur la retraite de Novak Djokovic, Jim Courier a estimé que le Serbe avait sûre­ment envie de retourner à l’Open d’Australie après les sifflets d’une partie du public suite à son abandon après le premier set face à Alexander Zverev en demi‐finales.

« Mon senti­ment personnel, et il ne repose sur aucun fait, juste sur mes émotions. Mon senti­ment est que Djokovic avait un goût amer en quit­tant son tournoi le plus réussi lors­qu’il a dû inter­rompre sa carrière suite à une grave bles­sure en demi‐finale. Il a joué un set serré contre (Alexander) Zverev, l’a perdu et a ensuite serré la main. Puis, lui, le décuple cham­pion, a été hué hors du court et c’est Zverev qui a dû défendre son honneur lors d’une inter­view d’après‐match. Le public n’a pas été très bien­veillant. Donc, à mon avis, il voudrait retourner jouer contre l’Australie au moins une fois de plus et avoir droit à de belles adieux. C’est ce que je souhaite pour lui. Je ne sais pas si c’est ce qu’il souhaite. Imaginez (Roger) Federer jouer à Wimbledon, déclarer forfait et être hué par les fans ? Imaginez la même chose avec (Rafa) Nadal à Roland‐Garros. Dix fois Djokovic a remporté ce tournoi en Australie. Personne ne s’en approche. C’était fou. »