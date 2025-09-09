AccueilUS OpenJimmy Connors : "Même si Roger Federer et Rafael Nadal étaient encore...
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la légende Jimmy Connors partage une réflexion sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des huit derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Ce que j’aime chez ces deux joueurs, Sinner et Alcaraz, c’est qu’ils savent que leur heure est venue. Même si Nadal et Federer étaient encore là, ils voudraient dire : ‘Poussez‐vous, les gars !’ J’aime ça. Ils ont élevé leur jeu à ce niveau. D’autres joueurs n’ont pas fait ça et ont attendu qu’ils prennent leur retraite ou que quelque chose se passe pour dire que c’était main­te­nant leur tour. Eh bien, ce n’est peut‐être pas le cas. Alcaraz et Sinner sont désor­mais bien au‐dessus de tous les autres et ils jouent comme tels à chaque fois qu’ils entrent sur le court. Cela ne veut pas dire qu’ils vont gagner à chaque fois qu’ils entrent sur le court, car si c’était le cas, ce serait incroyable ! »

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 16:50

