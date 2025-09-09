Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la légende Jimmy Connors partage une réflexion sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des huit derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Ce que j’aime chez ces deux joueurs, Sinner et Alcaraz, c’est qu’ils savent que leur heure est venue. Même si Nadal et Federer étaient encore là, ils voudraient dire : ‘Poussez‐vous, les gars !’ J’aime ça. Ils ont élevé leur jeu à ce niveau. D’autres joueurs n’ont pas fait ça et ont attendu qu’ils prennent leur retraite ou que quelque chose se passe pour dire que c’était main­te­nant leur tour. Eh bien, ce n’est peut‐être pas le cas. Alcaraz et Sinner sont désor­mais bien au‐dessus de tous les autres et ils jouent comme tels à chaque fois qu’ils entrent sur le court. Cela ne veut pas dire qu’ils vont gagner à chaque fois qu’ils entrent sur le court, car si c’était le cas, ce serait incroyable ! »