Observateur attentif du circuit, Jimmy Connors a donné son avis sur le tableau féminin de l’US Open. Dans son podcast Advantage Connors, l’octuple champion en Grand Chelem fait d’Aryna Sabalenka sa favorite, à condition qu’elle soit en capacité de faire abstraction des événements antérieurs de la saison.
Malgré une belle régularité, la Biélorusse n’a pas réussi à ouvrir son compteur en Majeur en 2025. Elle a buté en finale à l’Open d’Australie sur Madison Keys (6−3, 2–6, 7–5) et à Roland‐Garros sur Coco Gauff (7−6, 2–6, 4–6).
« Elle doit chasser ses murmures de son esprit. Elle doit oublier et ignorer tout ce que ses petits murmures lui disent : ‘Oh, elle a perdu trois finales’ et ‘elle aurait dû gagner celle‐ci’. Tout cela appartient au passé. C’est fini maintenant. Ce qu’elle doit faire maintenant, c’est se concentrer sur son travail, vider son esprit et jouer son tennis. Iga est sur une bonne lancée. Elle a remporté Wimbledon et semblait être apparue là‐bas comme par magie. Elle a également remporté le tournoi de Cincinnati sur surface dure, elle arrive donc à l’US Open avec beaucoup de confiance. Et rien ne peut remplacer cela, la seule chose qui donne confiance, c’est de gagner », a souligné l’ancien numéro un mondial, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 19:12