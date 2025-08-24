AccueilUS OpenJimmy Connors sur Sabalenka : "Elle doit oublier et ignorer tout ce...
Observateur attentif du circuit, Jimmy Connors a donné son avis sur le tableau féminin de l’US Open. Dans son podcast Advantage Connors, l’oc­tuple cham­pion en Grand Chelem fait d’Aryna Sabalenka sa favo­rite, à condi­tion qu’elle soit en capa­cité de faire abstrac­tion des événe­ments anté­rieurs de la saison. 

Malgré une belle régu­la­rité, la Biélorusse n’a pas réussi à ouvrir son comp­teur en Majeur en 2025. Elle a buté en finale à l’Open d’Australie sur Madison Keys (6−3, 2–6, 7–5) et à Roland‐Garros sur Coco Gauff (7−6, 2–6, 4–6).

« Elle doit chasser ses murmures de son esprit. Elle doit oublier et ignorer tout ce que ses petits murmures lui disent : ‘Oh, elle a perdu trois finales’ et ‘elle aurait dû gagner celle‐ci’. Tout cela appar­tient au passé. C’est fini main­te­nant. Ce qu’elle doit faire main­te­nant, c’est se concen­trer sur son travail, vider son esprit et jouer son tennis. Iga est sur une bonne lancée. Elle a remporté Wimbledon et semblait être apparue là‐bas comme par magie. Elle a égale­ment remporté le tournoi de Cincinnati sur surface dure, elle arrive donc à l’US Open avec beau­coup de confiance. Et rien ne peut remplacer cela, la seule chose qui donne confiance, c’est de gagner », a souligné l’an­cien numéro un mondial, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Publié le dimanche 24 août 2025 à 19:12

