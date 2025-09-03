AccueilUS OpenJiri Lehecka : "Il est trop frustrant d'applaudir Carlos Alcaraz chaque fois...
US Open

Jiri Lehecka : « Il est trop frus­trant d’ap­plaudir Carlos Alcaraz chaque fois qu’il réussit un grand coup, car pour lui, c’est quelque chose de normal »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Battu en trois sets par Carlos Alcaraz, le Tchèque a eu l’im­pres­sion par moments d’être un élève qui prend une leçon de tennis. 

« Ce n’est pas facile à accepter. Quand vous arrivez à un match avec un plan, que vous faites ce que vous avez à faire correc­te­ment, mais que vous perdez dans les moments impor­tants comme je l’ai fait aujourd’hui, je dirais qu’il est trop frus­trant d’ap­plaudir Carlos chaque fois qu’il réussit un grand coup, car pour lui, c’est quelque chose de normal. C’est diffi­cile de jouer contre ça : à chaque moment impor­tant, même en faisant tout mon possible, il montait d’un cran. Il était un peu plus rapide, il anti­ci­pait un peu mieux »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 09:38

