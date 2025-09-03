Battu en trois sets par Carlos Alcaraz, le Tchèque a eu l’impression par moments d’être un élève qui prend une leçon de tennis.
« Ce n’est pas facile à accepter. Quand vous arrivez à un match avec un plan, que vous faites ce que vous avez à faire correctement, mais que vous perdez dans les moments importants comme je l’ai fait aujourd’hui, je dirais qu’il est trop frustrant d’applaudir Carlos chaque fois qu’il réussit un grand coup, car pour lui, c’est quelque chose de normal. C’est difficile de jouer contre ça : à chaque moment important, même en faisant tout mon possible, il montait d’un cran. Il était un peu plus rapide, il anticipait un peu mieux »
