Le Britannique Joe Salisbury et son coéqui­pier améri­cain Rajeev Ram ont célébré avec sobriété leur troi­sième sacre en Grand Chelem samedi à l’US Open. Tombeurs en finale du natif de Liverpool, Neal Skupski, et du Néerlandais Wesley Koolhof, Salisbury et Ram n’ont pas voulu trop en faire alors que le Royaume‐Uni vit un deuil national avec le décès de la reine Elisabeth II.

« Je pense qu’il n’était pas appro­prié de faire la fête ou du moins de trop monter notre joie. Je pense que nous avons senti que nous devions simple­ment montrer un signe de respect et de recon­nais­sance par rapport à la situa­tion actuelle, parce que c’est un moment impor­tant de notre histoire. Je pense qu’il n’était pas appro­prié de faire la fête parce que tout le monde est de retour chez soi et le monde entier est en deuil en ce moment, c’est un moment très triste. Évidemment, nous sommes très heureux du succès mais nous vivons un moment triste en même temps », a expliqué le numéro 1 mondial en double.