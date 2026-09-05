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John Isner : « Après les propos de Carlos Alcaraz, ce tournoi pour­rait ne plus jamais le revoir »

Par
Thomas S
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« S’ils ne font rien pour le calen­drier, nous verrons encore plus de cas de bles­sures à l’avenir. Je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et manquer certains tour­nois », décla­rait il y a quelques jours Carlos Alcaraz en guise d’aver­tis­se­ment pour l’ATP.

En atten­dant de voir si l’Espagnol mettra sa menace à exécu­tion, John Isner, dans le dernier épisode de son podcast, Nothing Major, a déjà commencé à spéculer sur les tour­nois concernés…

« Je pense qu’il n’a peut‐être pas tort. Un tournoi comme celui du Canada ne reverra peut‐être plus jamais Carlos Alcaraz. Entre Toronto/Montréal et Cincinnati, il ne faut jouer qu’à Cincinnati. S’il joue à Rome et à Madrid, il ne faut en choisir qu’un. Il pour­rait peut‐être aller en Asie une année sur deux. Il a prouvé que les périodes de repos ne lui font pas vrai­ment de mal, et quand il est en bonne santé, il peut s’entraîner à fond. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 13:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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