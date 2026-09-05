« S’ils ne font rien pour le calendrier, nous verrons encore plus de cas de blessures à l’avenir. Je vais personnellement m’accorder quelques pauses et manquer certains tournois », déclarait il y a quelques jours Carlos Alcaraz en guise d’avertissement pour l’ATP.
En attendant de voir si l’Espagnol mettra sa menace à exécution, John Isner, dans le dernier épisode de son podcast, Nothing Major, a déjà commencé à spéculer sur les tournois concernés…
« Je pense qu’il n’a peut‐être pas tort. Un tournoi comme celui du Canada ne reverra peut‐être plus jamais Carlos Alcaraz. Entre Toronto/Montréal et Cincinnati, il ne faut jouer qu’à Cincinnati. S’il joue à Rome et à Madrid, il ne faut en choisir qu’un. Il pourrait peut‐être aller en Asie une année sur deux. Il a prouvé que les périodes de repos ne lui font pas vraiment de mal, et quand il est en bonne santé, il peut s’entraîner à fond. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 13:53