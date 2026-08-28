Double tenante du titre à l’US Open, Aryna Sabalenka n’aborde pas cette édition 2026 du Grand Chelem new‐yorkais de la meilleure des manières.
En difficulté depuis plusieurs semaines, la numéro 1 mondiale, qui n’a toujours pas remporté de titre majeur cette année, est en train de faire douter de plus en plus d’observateurs concernant son statut de favorite.
C’est notamment le cas de l’ancien joueur américain, John Isner, co‐animateur du podcast, Nothing Major.
« Je pense vraiment que Coco est favorite. Je pense que Sabalenka est la favorite des bookmakers, mais l’année dernière, Coco est arrivée à l’US Open avec peu de confiance et de nombreux problèmes au service. Tout cela semble désormais appartenir au passé. Ses matchs du premier et du deuxième tour l’année dernière à New York ont été les plus tendus qu’on puisse imaginer. Elle aborde ce tournoi avec beaucoup plus de confiance, donc pour moi, c’est Coco Gauff qui est la favorite. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 18:38