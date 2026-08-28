Double tenante du titre à l’US Open, Aryna Sabalenka n’aborde pas cette édition 2026 du Grand Chelem new‐yorkais de la meilleure des manières.

En diffi­culté depuis plusieurs semaines, la numéro 1 mondiale, qui n’a toujours pas remporté de titre majeur cette année, est en train de faire douter de plus en plus d’ob­ser­va­teurs concer­nant son statut de favorite.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur améri­cain, John Isner, co‐animateur du podcast, Nothing Major.

« Je pense vrai­ment que Coco est favo­rite. Je pense que Sabalenka est la favo­rite des book­ma­kers, mais l’année dernière, Coco est arrivée à l’US Open avec peu de confiance et de nombreux problèmes au service. Tout cela semble désor­mais appar­tenir au passé. Ses matchs du premier et du deuxième tour l’année dernière à New York ont été les plus tendus qu’on puisse imaginer. Elle aborde ce tournoi avec beau­coup plus de confiance, donc pour moi, c’est Coco Gauff qui est la favorite. »