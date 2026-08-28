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John Isner enterre Sabalenka : « Voici la véri­table favo­rite du tournoi »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Double tenante du titre à l’US Open, Aryna Sabalenka n’aborde pas cette édition 2026 du Grand Chelem new‐yorkais de la meilleure des manières.

En diffi­culté depuis plusieurs semaines, la numéro 1 mondiale, qui n’a toujours pas remporté de titre majeur cette année, est en train de faire douter de plus en plus d’ob­ser­va­teurs concer­nant son statut de favorite.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur améri­cain, John Isner, co‐animateur du podcast, Nothing Major. 

« Je pense vrai­ment que Coco est favo­rite. Je pense que Sabalenka est la favo­rite des book­ma­kers, mais l’année dernière, Coco est arrivée à l’US Open avec peu de confiance et de nombreux problèmes au service. Tout cela semble désor­mais appar­tenir au passé. Ses matchs du premier et du deuxième tour l’année dernière à New York ont été les plus tendus qu’on puisse imaginer. Elle aborde ce tournoi avec beau­coup plus de confiance, donc pour moi, c’est Coco Gauff qui est la favorite. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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