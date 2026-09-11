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John McEnroe, après la défaite d’Alcaraz contre Shelton : « Carlos a pris un pari risqué. Il devait sûre­ment avoir ses raisons, que je ne connais pas »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à l’US Open après avoir été éloigné des courts pendant quatre mois et demi en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’aura fina­le­ment été stoppé qu’en pleine nuit, au terme de 4h30 d’un gros combat face à Ben Shelton en quarts de finale (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]).

Malgré cette élimi­na­tion au terme d’un match parti­cu­liè­re­ment éprou­vant, John McEnroe, consul­tant pour Eurosport, a dressé un bilan très positif du retour de l’Espagnol à la compétition.

« Tout d’abord, je suis heureux qu’il soit revenu, très heureux. Cela a donné un formi­dable coup de fouet au tournoi. Il a fait preuve de beau­coup de courage, sachant qu’il n’avait pas joué ce match contre Ben et qu’à la fin, on aurait dit qu’il avait eu quelques nausées. Évidemment, le plus diffi­cile, c’est, vous savez, de ne disputer aucun tournoi et de revenir direc­te­ment sur un Grand Chelem. C’est un peu un pari risqué. Il devait sûre­ment avoir ses raisons. Je ne sais pas lesquelles. Il a eu des occa­sions de remporter ce match contre Shelton, même si Ben a sans aucun doute livré de loin le meilleur match de sa vie et fait preuve d’une condi­tion physique et d’un athlé­tisme incroyables. Sinon, il aurait perdu. Tout bien consi­déré, on aurait dit que Carlos quit­tait le court avec le sourire, ce qui est tout simple­ment génial pour nous. Et j’espère qu’il ne ressen­tira pas trop les séquelles de cette défaite et qu’il pourra simple­ment passer à autre chose. Le tennis a besoin d’Alcaraz et c’est formi­dable de le retrouver. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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