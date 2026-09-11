De retour à l’US Open après avoir été éloigné des courts pendant quatre mois et demi en raison d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’aura finalement été stoppé qu’en pleine nuit, au terme de 4h30 d’un gros combat face à Ben Shelton en quarts de finale (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]).
Malgré cette élimination au terme d’un match particulièrement éprouvant, John McEnroe, consultant pour Eurosport, a dressé un bilan très positif du retour de l’Espagnol à la compétition.
« Tout d’abord, je suis heureux qu’il soit revenu, très heureux. Cela a donné un formidable coup de fouet au tournoi. Il a fait preuve de beaucoup de courage, sachant qu’il n’avait pas joué ce match contre Ben et qu’à la fin, on aurait dit qu’il avait eu quelques nausées. Évidemment, le plus difficile, c’est, vous savez, de ne disputer aucun tournoi et de revenir directement sur un Grand Chelem. C’est un peu un pari risqué. Il devait sûrement avoir ses raisons. Je ne sais pas lesquelles. Il a eu des occasions de remporter ce match contre Shelton, même si Ben a sans aucun doute livré de loin le meilleur match de sa vie et fait preuve d’une condition physique et d’un athlétisme incroyables. Sinon, il aurait perdu. Tout bien considéré, on aurait dit que Carlos quittait le court avec le sourire, ce qui est tout simplement génial pour nous. Et j’espère qu’il ne ressentira pas trop les séquelles de cette défaite et qu’il pourra simplement passer à autre chose. Le tennis a besoin d’Alcaraz et c’est formidable de le retrouver. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 10:29