De retour à l’US Open après avoir été éloigné des courts pendant quatre mois et demi en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’aura fina­le­ment été stoppé qu’en pleine nuit, au terme de 4h30 d’un gros combat face à Ben Shelton en quarts de finale (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]).

Malgré cette élimi­na­tion au terme d’un match parti­cu­liè­re­ment éprou­vant, John McEnroe, consul­tant pour Eurosport, a dressé un bilan très positif du retour de l’Espagnol à la compétition.

« Tout d’abord, je suis heureux qu’il soit revenu, très heureux. Cela a donné un formi­dable coup de fouet au tournoi. Il a fait preuve de beau­coup de courage, sachant qu’il n’avait pas joué ce match contre Ben et qu’à la fin, on aurait dit qu’il avait eu quelques nausées. Évidemment, le plus diffi­cile, c’est, vous savez, de ne disputer aucun tournoi et de revenir direc­te­ment sur un Grand Chelem. C’est un peu un pari risqué. Il devait sûre­ment avoir ses raisons. Je ne sais pas lesquelles. Il a eu des occa­sions de remporter ce match contre Shelton, même si Ben a sans aucun doute livré de loin le meilleur match de sa vie et fait preuve d’une condi­tion physique et d’un athlé­tisme incroyables. Sinon, il aurait perdu. Tout bien consi­déré, on aurait dit que Carlos quit­tait le court avec le sourire, ce qui est tout simple­ment génial pour nous. Et j’espère qu’il ne ressen­tira pas trop les séquelles de cette défaite et qu’il pourra simple­ment passer à autre chose. Le tennis a besoin d’Alcaraz et c’est formi­dable de le retrouver. »