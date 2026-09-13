Quels sont désor­mais les plans de Novak Djokovic ? Battu dès son entrée en lice à Cincinnati puis à l’US Open, le Serbe a énor­mé­ment souf­fert physiquement.

Consultant pour Eurosport, John McEnroe s’est inter­rogé sur l’avenir de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Selon l’an­cien numéro 1 mondial, une retraite dès 2027 appa­raît désor­mais comme une possi­bi­lité sérieuse.

« D’un côté, on se dit que l’âge commence à se faire sentir, comme c’est le cas pour tous les athlètes à un moment ou à un autre. D’un autre côté, il a connu une série incroyable. Il a battu Jannik Sinner en Australie, s’est hissé en finale, a remporté le premier set contre Carlos Alcaraz et a très bien joué. Ensuite, il a atteint les demi‐finales de Wimbledon après avoir remporté une belle victoire contre Félix Auger‐Aliassime au tour précé­dent. Cela m’a fait penser, avant l’US Open, qu’il était proba­ble­ment le troi­sième ou quatrième meilleur joueur du monde. Ce que nous avons vu au premier tour était choquant. Comme on dit, le temps est invin­cible. On pour­rait certai­ne­ment penser qu’il va prendre sa retraite en 2027. Il a 39 ans un âge bien avancé pour la plupart des joueurs de tennis. On ne veut pas se retrouver à un point où l’on se dit : ‘Pourquoi ai‐je arrêté alors que j’au­rais peut‐être pu gagner plus ?’ C’est un peu le dilemme auquel Novak est confronté. Il est arrivé en finale en Australie. Il se dit : ‘Peut‐être aurais‐je pu en gagner un de plus.’ Va‐t‐il s’ar­rêter l’année prochaine ? On dirait que ce sera bientôt. C’est fort probable, mais il faudra attendre pour voir. »