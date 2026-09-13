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John McEnroe : « C’est fort probable que Novak Djokovic prenne sa retraite à ce moment‐là »

Par
Baptiste Mulatier
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Quels sont désor­mais les plans de Novak Djokovic ? Battu dès son entrée en lice à Cincinnati puis à l’US Open, le Serbe a énor­mé­ment souf­fert physiquement.

Consultant pour Eurosport, John McEnroe s’est inter­rogé sur l’avenir de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Selon l’an­cien numéro 1 mondial, une retraite dès 2027 appa­raît désor­mais comme une possi­bi­lité sérieuse. 

« D’un côté, on se dit que l’âge commence à se faire sentir, comme c’est le cas pour tous les athlètes à un moment ou à un autre. D’un autre côté, il a connu une série incroyable. Il a battu Jannik Sinner en Australie, s’est hissé en finale, a remporté le premier set contre Carlos Alcaraz et a très bien joué. Ensuite, il a atteint les demi‐finales de Wimbledon après avoir remporté une belle victoire contre Félix Auger‐Aliassime au tour précé­dent. Cela m’a fait penser, avant l’US Open, qu’il était proba­ble­ment le troi­sième ou quatrième meilleur joueur du monde. Ce que nous avons vu au premier tour était choquant. Comme on dit, le temps est invin­cible. On pour­rait certai­ne­ment penser qu’il va prendre sa retraite en 2027. Il a 39 ans un âge bien avancé pour la plupart des joueurs de tennis. On ne veut pas se retrouver à un point où l’on se dit : ‘Pourquoi ai‐je arrêté alors que j’au­rais peut‐être pu gagner plus ?’ C’est un peu le dilemme auquel Novak est confronté. Il est arrivé en finale en Australie. Il se dit : ‘Peut‐être aurais‐je pu en gagner un de plus.’ Va‐t‐il s’ar­rêter l’année prochaine ? On dirait que ce sera bientôt. C’est fort probable, mais il faudra attendre pour voir. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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