Quels sont désormais les plans de Novak Djokovic ? Battu dès son entrée en lice à Cincinnati puis à l’US Open, le Serbe a énormément souffert physiquement.
Consultant pour Eurosport, John McEnroe s’est interrogé sur l’avenir de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Selon l’ancien numéro 1 mondial, une retraite dès 2027 apparaît désormais comme une possibilité sérieuse.
« D’un côté, on se dit que l’âge commence à se faire sentir, comme c’est le cas pour tous les athlètes à un moment ou à un autre. D’un autre côté, il a connu une série incroyable. Il a battu Jannik Sinner en Australie, s’est hissé en finale, a remporté le premier set contre Carlos Alcaraz et a très bien joué. Ensuite, il a atteint les demi‐finales de Wimbledon après avoir remporté une belle victoire contre Félix Auger‐Aliassime au tour précédent. Cela m’a fait penser, avant l’US Open, qu’il était probablement le troisième ou quatrième meilleur joueur du monde. Ce que nous avons vu au premier tour était choquant. Comme on dit, le temps est invincible. On pourrait certainement penser qu’il va prendre sa retraite en 2027. Il a 39 ans un âge bien avancé pour la plupart des joueurs de tennis. On ne veut pas se retrouver à un point où l’on se dit : ‘Pourquoi ai‐je arrêté alors que j’aurais peut‐être pu gagner plus ?’ C’est un peu le dilemme auquel Novak est confronté. Il est arrivé en finale en Australie. Il se dit : ‘Peut‐être aurais‐je pu en gagner un de plus.’ Va‐t‐il s’arrêter l’année prochaine ? On dirait que ce sera bientôt. C’est fort probable, mais il faudra attendre pour voir. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 18:40