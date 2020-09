Evidemment John McEnroe s’est exprimé sur l’affaire Djokovic. Selon lui, c’est terminé, dorénavant Novak Djokovic devra toujours porté l’étiquette du méchant de service : « Il a cédé sous la pression. Beaucoup de choses se passaient hors du terrain. Il est évident que cela l’a influencé et maintenant, qu’il le veuille ou non, il sera un méchant jusqu’à la fin de sa carrière. Il veut dépasser Rafa et Roger dans le nombre de titres du Grand Chelem. Il est plus jeune, nous le savons tous. Beaucoup de critères jouent en sa faveur, mais cet évènement est une tâche qu’il ne pourra pas effacer. Nous verrons comment il le fera. Quelles seront les réactions des autres joueurs, comment les fans vont réagir. Je suis surpris de voir comment quelque chose comme cela pu avoir lieu alors qu’il était vraiment le grand favori du tournoi »