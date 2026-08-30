Avant le début des hosti­lités en Grand Chelem, les spécia­listes de la petite balle jaune adorent se prêter à l’exer­cice des prédic­tions. Consultant chez Eurosport le temps de la quin­zaine, John McEnroe mise une pièce sur Alexander Zverev comme cham­pion de l’US Open.

La tournée améri­caine mitigée de l’Allemand ne semble pas faire douter l’an­cien numéro un mondial.

« Il y a de nombreux argu­ments promet­teurs qui font de lui le favori pour le titre. Même si les choses ne se sont pas parti­cu­liè­re­ment bien passées pour lui cet été, je pense qu’il est plus sûr de lui que jamais. À Wimbledon, il a très bien joué et semblait presque au sommet de son art. De plus, il n’aura pas à affronter Sinner. Zverev occupe la première place, talonné de près par Novak Djokovic. En match au meilleur des cinq sets, il est tout simple­ment plus diffi­cile à battre, car il est en excel­lente forme physique. Je crois sincè­re­ment qu’il va se passer quelque chose d’inhabituel. Je ne sais pas exac­te­ment quoi, mais il y a une poignée de joueurs qui pour­raient nous surprendre de la même manière que Flavio Cobolli à Roland‐Garros ».