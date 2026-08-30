Avant le début des hostilités en Grand Chelem, les spécialistes de la petite balle jaune adorent se prêter à l’exercice des prédictions. Consultant chez Eurosport le temps de la quinzaine, John McEnroe mise une pièce sur Alexander Zverev comme champion de l’US Open.
La tournée américaine mitigée de l’Allemand ne semble pas faire douter l’ancien numéro un mondial.
« Il y a de nombreux arguments prometteurs qui font de lui le favori pour le titre. Même si les choses ne se sont pas particulièrement bien passées pour lui cet été, je pense qu’il est plus sûr de lui que jamais. À Wimbledon, il a très bien joué et semblait presque au sommet de son art. De plus, il n’aura pas à affronter Sinner. Zverev occupe la première place, talonné de près par Novak Djokovic. En match au meilleur des cinq sets, il est tout simplement plus difficile à battre, car il est en excellente forme physique. Je crois sincèrement qu’il va se passer quelque chose d’inhabituel. Je ne sais pas exactement quoi, mais il y a une poignée de joueurs qui pourraient nous surprendre de la même manière que Flavio Cobolli à Roland‐Garros ».
Publié le dimanche 30 août 2026 à 12:01