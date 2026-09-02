Alors que Roger Federer a récem­ment été intro­nisé au Hall of Fame du tennis à Newport et qu’il a reçu une bague de la part de l’US Open suite à cet honneur, John McEnroe a été invité à s’ex­primer sur le maestro suisse lors d’une prise de parole sur Tennis Channel.

Et après être revenu sur les débuts de Roger, l’an­cien joueur améri­cain a estimé qu’il n’avait jamais vu un joueur jouer de amnière aussi belle de toute sa vie.

« On aurait dit qu’il cher­chait une issue plutôt qu’une entrée. Il s’est rendu compte qu’il avait une autre vitesse, non seule­ment grâce à son talent, mais aussi grâce à son état d’esprit. À partir de là, la porte s’est ouverte en grand. Federer a remporté ce Wimbledon, le premier de ses 20 titres du Grand Chelem, et a entamé une carrière qui allait finir par faire de lui l’une des grandes icônes de l’histoire du sport. C’est le plus beau joueur de tennis que j’aie jamais vu jouer. »