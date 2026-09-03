John McEnroe ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du tennis, notam­ment lorsqu’elle se déroule sur ses terres, aux États‐Unis.

Lors d’un échange avec plusieurs jour­na­listes en marge de cet US Open 2026, l’ancienne gloire améri­caine a évoqué la situa­tion de Carlos Alcaraz et n’a pas caché une certaine inquié­tude concer­nant la suite de sa carrière.

McEnroe a notam­ment fait le paral­lèle avec son ancien grand rival Björn Borg, qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière à seule­ment 25 ans.

L’Américain souhaite évidem­ment le meilleur à Alcaraz et espère surtout que l’Espagnol pourra retrouver toutes ses capa­cités et pour­suivre sa carrière encore de nombreuses années, afin de ne pas connaître une fin préma­turée à la manière de Borg.

« Mon grand rival Björn Borg a disputé son dernier match à 25 ans. C’est la dernière chose que nous voulons voir arriver à Carlos. Ce serait terrible s’il ne pouvait pas rede­venir le joueur qu’il était aupa­ra­vant. S’il reste en bonne santé, il pour­rait remporter au moins dix autres titres du Grand Chelem » a déclaré McEnroe.