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John McEnroe inquiet pour Alcaraz : « Mon grand rival, Bjorn Borg, a disputé son dernier match à 25 ans. C’est la dernière chose que nous voulons voir arriver à Carlos »

Par
Antoine Touchard
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John McEnroe ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du tennis, notam­ment lorsqu’elle se déroule sur ses terres, aux États‐Unis.

Lors d’un échange avec plusieurs jour­na­listes en marge de cet US Open 2026, l’ancienne gloire améri­caine a évoqué la situa­tion de Carlos Alcaraz et n’a pas caché une certaine inquié­tude concer­nant la suite de sa carrière.

McEnroe a notam­ment fait le paral­lèle avec son ancien grand rival Björn Borg, qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière à seule­ment 25 ans.

L’Américain souhaite évidem­ment le meilleur à Alcaraz et espère surtout que l’Espagnol pourra retrouver toutes ses capa­cités et pour­suivre sa carrière encore de nombreuses années, afin de ne pas connaître une fin préma­turée à la manière de Borg.

« Mon grand rival Björn Borg a disputé son dernier match à 25 ans. C’est la dernière chose que nous voulons voir arriver à Carlos. Ce serait terrible s’il ne pouvait pas rede­venir le joueur qu’il était aupa­ra­vant. S’il reste en bonne santé, il pour­rait remporter au moins dix autres titres du Grand Chelem » a déclaré McEnroe. 

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 23:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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