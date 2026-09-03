John McEnroe ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité du tennis, notamment lorsqu’elle se déroule sur ses terres, aux États‐Unis.
Lors d’un échange avec plusieurs journalistes en marge de cet US Open 2026, l’ancienne gloire américaine a évoqué la situation de Carlos Alcaraz et n’a pas caché une certaine inquiétude concernant la suite de sa carrière.
McEnroe a notamment fait le parallèle avec son ancien grand rival Björn Borg, qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière à seulement 25 ans.
L’Américain souhaite évidemment le meilleur à Alcaraz et espère surtout que l’Espagnol pourra retrouver toutes ses capacités et poursuivre sa carrière encore de nombreuses années, afin de ne pas connaître une fin prématurée à la manière de Borg.
« Mon grand rival Björn Borg a disputé son dernier match à 25 ans. C’est la dernière chose que nous voulons voir arriver à Carlos. Ce serait terrible s’il ne pouvait pas redevenir le joueur qu’il était auparavant. S’il reste en bonne santé, il pourrait remporter au moins dix autres titres du Grand Chelem » a déclaré McEnroe.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 23:10