La légende John McEnroe a dévoilé son match de rêve… tout en recon­nais­sant qu’il lui serait bien diffi­cile de dési­gner un vainqueur.

« Roger Federer contre Carlos Alcaraz, avec les deux joueurs à leur pic de forme. Je dirais que ce serait l’un de ces matchs dont on rêve­rait. Un duel à 50–50. J’allais dire que cela dépen­drait de la surface, mais je ne suis pas certain que ce soit vrai­ment le cas. J’imagine que Carlos serait favori sur terre battue, proba­ble­ment à Roland‐Garros. En revanche, il devrait accom­plir un travail consi­dé­rable pour combler l’écart avec Roger à Wimbledon et à US Open. Mais ce sont préci­sé­ment ces affron­te­ments imagi­naires dont nous aimons parler », s’est enthou­siasmé l’Américain, consul­tant pour Eurosport.

Difficile, en effet, pour un fan de s’opposer à l’idée de l’ancien numéro 1 mondial. Imaginer Federer et Alcaraz au sommet de leur art, face à face, suffit à faire saliver n’importe quel amou­reux de ce sport.