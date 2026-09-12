La légende John McEnroe a dévoilé son match de rêve… tout en reconnaissant qu’il lui serait bien difficile de désigner un vainqueur.
« Roger Federer contre Carlos Alcaraz, avec les deux joueurs à leur pic de forme. Je dirais que ce serait l’un de ces matchs dont on rêverait. Un duel à 50–50. J’allais dire que cela dépendrait de la surface, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas. J’imagine que Carlos serait favori sur terre battue, probablement à Roland‐Garros. En revanche, il devrait accomplir un travail considérable pour combler l’écart avec Roger à Wimbledon et à US Open. Mais ce sont précisément ces affrontements imaginaires dont nous aimons parler », s’est enthousiasmé l’Américain, consultant pour Eurosport.
Difficile, en effet, pour un fan de s’opposer à l’idée de l’ancien numéro 1 mondial. Imaginer Federer et Alcaraz au sommet de leur art, face à face, suffit à faire saliver n’importe quel amoureux de ce sport.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 17:38