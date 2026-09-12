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John McEnroe : « Je rêve­rais de voir Carlos Alcaraz face à ce joueur, avec les deux au sommet de leur forme »

Par
Baptiste Mulatier
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La légende John McEnroe a dévoilé son match de rêve… tout en recon­nais­sant qu’il lui serait bien diffi­cile de dési­gner un vainqueur.

« Roger Federer contre Carlos Alcaraz, avec les deux joueurs à leur pic de forme. Je dirais que ce serait l’un de ces matchs dont on rêve­rait. Un duel à 50–50. J’allais dire que cela dépen­drait de la surface, mais je ne suis pas certain que ce soit vrai­ment le cas. J’imagine que Carlos serait favori sur terre battue, proba­ble­ment à Roland‐Garros. En revanche, il devrait accom­plir un travail consi­dé­rable pour combler l’écart avec Roger à Wimbledon et à US Open. Mais ce sont préci­sé­ment ces affron­te­ments imagi­naires dont nous aimons parler », s’est enthou­siasmé l’Américain, consul­tant pour Eurosport.

Difficile, en effet, pour un fan de s’opposer à l’idée de l’ancien numéro 1 mondial. Imaginer Federer et Alcaraz au sommet de leur art, face à face, suffit à faire saliver n’importe quel amou­reux de ce sport. 

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 17:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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