La légende John McEnroe, offi­ciant toujours pour Eurosport, a évoqué les qualités athlé­tiques d’Aryna Sabalenka avant sa finale contre Jessica Pegula à l’US Open.

« Ce sont deux des plus grands frap­peuses qui aient jamais joué dans le tennis féminin. Je pense que Sabalenka a vrai­ment amélioré son mouve­ment, mais je ne pense pas qu’à leur meilleur niveau, elle soit aussi athlé­tique que Serena. Mais elle s’en rapproche. J’ai beau­coup de respect pour elle parce qu’elle a vrai­ment maxi­misé ce qu’elle peut faire sur le court et c’est pour cela qu’elle gagne enfin des tour­nois majeurs et qu’elle est en lice dans presque tous les tour­nois majeurs. Elle est la favorite. »