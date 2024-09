Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’US Open, John McEnroe a tenu à saluer la soli­dité mentale de Jannik Sinner, qualifié pour les demi‐finales quelques jours après les révé­la­tions autour de ses deux contrôle anti­do­pages positifs.

« Je lui recon­nais beau­coup de mérite pour la résis­tance mentale dont il a fait preuve ces dernières semaines. Au premier tour, il a perdu le premier set et il était mené d’un break. On se deman­dait ce qui se passait. Il y a des choses qui tour­billonnent dans sa tête. Il faut donc féli­citer Jannik Sinner pour la façon dont il a joué. Y aurait‐il une tache ou une asté­risque s’il venait à remporter son deuxième Grand Chelem ici ? À mon avis, non. J’aurais aimé que la déci­sion soit prise plus rapi­de­ment, que tout l’épi­sode soit révélé. J’espère vrai­ment qu’il n’y a rien de grave. Ce serait vrai­ment très dépri­mant pour notre sport. C’est l’une de nos jeunes étoiles les plus brillantes. »