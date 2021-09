Jorge Fernandez est un papa et un entraî­neur comblé malgré la défaite de sa fille en finale de l’US Open après un parcours remar­quable. Interrogé par la chaîne de télé­vi­sion cana­dienne TSN, Jorge a analysé la progres­sion impres­sion­nante de Leylah sur cette quin­zaine new‐yorkaise.

« C’est satis­fai­sant car main­te­nant elle commence à comprendre ce que signifie le haut niveau. Au niveau junior, dans les tour­nois Challenger ou ITF, vous n’avez pas besoin de jouer votre meilleur tennis pour gagner. Vous pouvez toujours passer les tours en restant solide pour conti­nuer dans le tournoi. Mais lorsque vous affrontez les meilleures joueuses du monde, vous devez avoir quelque chose en plus pour passer les tours. Pour elle, qui a eu des moments diffi­ciles cette année contre les meilleures, et parfois même contre des joueuses de moindre niveau, voir que son jeu peut main­te­nant lui permettre de contra­rier les meilleures, ça lui donne beau­coup de confiance, elle est heureuse et satis­faite parce qu’elle réalise qu’elle peut jouer au plus haut niveau. Et la première chose qu’elle m’a dite après la finale, c’est qu’elle avait hâte de se remettre au travail, donc c’est positif et c’est bien parce que nous avons beau­coup de travail à faire. »