Si Jorge Fernandez n’a pas fait le voyage à New York avec sa fille, Leylah, il l’ap­pelle plusieurs fois dans la journée pour préparer les matchs et lui distiller ses derniers conseils et encou­ra­ge­ments. Et même de la maison fami­liale, il garde ses habi­tudes. Dans une inter­view accordée à l’US Open avant la finale, Jorge Fernandez a fait des révé­la­tions amusantes.

« Je suis extrê­me­ment super­sti­tieux. Ma fille l’est aussi. J’utilise le même sham­poing les jours de match et je mets le même jean, les mêmes chaus­settes et sous‐vêtement. Ça a toujours été comme ça. C’est pas nouveau. Tu fais tes lacets d’une certaine façon, tu fais ça d’une certaine façon. Leylah et moi, on a toujours fait en sorte, quand on a compris ce qui marchait, de ne pas y toucher. Ça marche, alors ne gâchons pas tout. La dernière fois que je me suis présenté à une finale, c’était à Acapulco, quand elle est arrivée en finale et qu’elle a perdu. Je me suis détestée pendant deux bons mois après. Je n’avais pas vrai­ment envie d’en parler. Je ne voulais en parler à personne. C’est vrai­ment une ques­tion de super­sti­tion. Elle sait que je la soutiens de loin. J’ai dit par le passé que je suis dans son cœur et elle dans le mien. Je la regar­derai de l’autre côté de la table de la cuisine quand nous dîne­rons et tout ira bien », a confié celui qui est aussi le coach de Leylah Fernandez. Il y a vrai­ment du Rafael Nadal dans cette famille…