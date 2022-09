Après la victoire de son poulain, l’ancien numéro un mondial veut rester les pieds sur terre, et estime qu’il reste beau­coup de chemin à parcourir pour sa pépite.

Le coach Espagnol a donc expliqué en confé­rence de presse que Carlos Alcaraz possé­dait toujours une marge de progres­sion impor­tante, malgré son premier titre du Grand Chelem et sa place de numéro un mondial dès ce matin.

« On va conti­nuer dans la même direc­tion. Comme je lui répète, je pense qu’il est à 60 % de ce qu’il peut être au niveau de son jeu. Il peut améliorer beau­coup de choses. Il le sait et je sais qu’on doit conti­nuer à travailler. Ce n’est pas parce que tu es numéro 1 mondial que c’est terminé. Il faut conti­nuer à travailler, conti­nuer à jouer à un très haut niveau pour gagner encore. On le sait tous les deux. Je serai là pour le lui rappeler (sourire) », s’est exprimé Juan Carlos Ferrero.

Le jeune prodige fait déjà rêver la planète tennis à soixante pour cent, nous n’osons pas imaginer à cent pour cent.