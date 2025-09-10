AccueilUS OpenJuan Carlos Ferrero, coach d'Alcaraz, dévoile le plan pour battre Jannik Sinner...
Juan Carlos Ferrero, coach d'Alcaraz, dévoile le plan pour battre Jannik Sinner : « Après la défaite de Carlos en finale de Wimbledon, nous nous sommes entraînés pendant 15 jours pour améliorer certains détails »

S’adressant pour le site de l’ATP, Juan Carlos Ferrero a été inter­rogé sur le plan de bataille de Carlos Alcaraz pour parvenir à battre Jannik Sinner en finale de l’US Open. Et fina­le­ment, tout est parti d’une défaite, celle en finale de Wimbledon. 

« Cette défaite à Wimbledon a été très impor­tante : nous nous sommes entraînés pendant 15 jours et avons été très concen­trés sur les détails à améliorer pour affronter Sinner. Nous savions que sur cette surface, le ciment, Jannik est toujours très diffi­cile à affronter et qu’il remporte beau­coup de matchs. Tout cela a été très utile ; Carlos a compris qu’il devait beau­coup progresser et s’est immé­dia­te­ment mis au travail », a déclaré l’en­traî­neur espa­gnol avant d’avo­quer la rencontre. « Le match était parfait. Carlos s’est engagé à tout donner, en mettant la pres­sion sur Jannik avant que cela ne lui arrive. C’est l’une des clés. Ces deux joueurs frappent la balle très, très vite, donc je pense que celui qui frappe en premier a l’avan­tage. Carlos a peut‐être plus de variété dans son tennis, il peut en tirer davan­tage : slices, montées au filet… ça contribue beau­coup à changer la façon de jouer. »

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 17:37

