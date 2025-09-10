S’adressant pour le site de l’ATP, Juan Carlos Ferrero a été interrogé sur le plan de bataille de Carlos Alcaraz pour parvenir à battre Jannik Sinner en finale de l’US Open. Et finalement, tout est parti d’une défaite, celle en finale de Wimbledon.
« Cette défaite à Wimbledon a été très importante : nous nous sommes entraînés pendant 15 jours et avons été très concentrés sur les détails à améliorer pour affronter Sinner. Nous savions que sur cette surface, le ciment, Jannik est toujours très difficile à affronter et qu’il remporte beaucoup de matchs. Tout cela a été très utile ; Carlos a compris qu’il devait beaucoup progresser et s’est immédiatement mis au travail », a déclaré l’entraîneur espagnol avant d’avoquer la rencontre. « Le match était parfait. Carlos s’est engagé à tout donner, en mettant la pression sur Jannik avant que cela ne lui arrive. C’est l’une des clés. Ces deux joueurs frappent la balle très, très vite, donc je pense que celui qui frappe en premier a l’avantage. Carlos a peut‐être plus de variété dans son tennis, il peut en tirer davantage : slices, montées au filet… ça contribue beaucoup à changer la façon de jouer. »
