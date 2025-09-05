AccueilUS OpenJuan Carlos Ferrero, entraîneur d'Alcaraz, n'a peur que d'une chose : "Carlos...
Juan Carlos Ferrero, entraî­neur d’Alcaraz, n’a peur que d’une chose : « Carlos a un talent impres­sion­nant et apprend très vite, mais il faut aussi le maîtriser pour éviter qu’il ne se repose sur ses lauriers »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Interrogé par nos confrères d’AS, le coach d’Alcaraz a évoqué les progrès accom­plis par son joueur depuis son titre il y a trois ans à New‐York. Ses propos résument bien en quelques mots la diffi­culté d’en­trainer un joueur comme Carlitos.

« Il a beau­coup mûri ; menta­le­ment, il sait désor­mais que dans les situa­tions diffi­ciles, il doit donner le meilleur de lui‐même. Il sert mieux, son coup droit est plus solide en course… Si un joueur ne progresse pas en trois ans, c’est parce que l’en­traî­neur est très mauvais (rires). Carlos a un talent impres­sion­nant et apprend très vite, mais il faut aussi le maîtriser pour éviter qu’il ne se repose sur ses lauriers »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 09:50

