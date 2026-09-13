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Juan Martin Del Potro, avant la finale entre Zverev et Shelton : « Le plus logique serait que son niveau baisse un peu »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev remportera‐t‐il son deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros ou Ben Shelton succèdera‐t‐il à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un titre majeur (US Open 2003) ? 

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le vain­queur du tournoi en 2009, Juan Martin Del Potro, a évoqué l’énorme oppor­tu­nité qui se présente à Shelton. 

« Ce tournoi est l’oc­ca­sion pour lui de relever un grand défi. Son match contre Alcaraz a été quelque chose d’épique qui a surpris tout le monde par son niveau de jeu pendant cinq heures (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]). Alors, OK, il l’a fait une fois, et le plus logique serait que son niveau baisse un peu. Mais s’il se main­tient à un niveau si haut, il devrait natu­rel­le­ment gagner ce tournoi et se battre très prochai­ne­ment pour la première ou la deuxième place mondiale. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 14:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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