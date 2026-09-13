Alexander Zverev remportera‐t‐il son deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros ou Ben Shelton succèdera‐t‐il à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un titre majeur (US Open 2003) ?

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le vain­queur du tournoi en 2009, Juan Martin Del Potro, a évoqué l’énorme oppor­tu­nité qui se présente à Shelton.

« Ce tournoi est l’oc­ca­sion pour lui de relever un grand défi. Son match contre Alcaraz a été quelque chose d’épique qui a surpris tout le monde par son niveau de jeu pendant cinq heures (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]). Alors, OK, il l’a fait une fois, et le plus logique serait que son niveau baisse un peu. Mais s’il se main­tient à un niveau si haut, il devrait natu­rel­le­ment gagner ce tournoi et se battre très prochai­ne­ment pour la première ou la deuxième place mondiale. »