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Juan Martín del Potro : « Ce qui rend Novak Djokovic si parti­cu­lier en dehors des courts, et qui fait que certains l’adorent tandis que d’autres ont moins d’affinités avec lui, c’est qu’il est très spon­tané et naturel »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à la Nacion, dans laquelle il a notam­ment révélé le conseil qu’il a donné à Carlos Alcaraz, de retour de bles­sure, l’an­cien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009 a évoqué la person­na­lité de Novak Djokovic. 

« Il y a une chose qui est évidente et très réelle : c’est quel­qu’un de très spon­tané, de très naturel. C’est ce qui le rend si spécial, il est vrai­ment comme ça. C’est pour­quoi certains l’adorent et d’autres ont moins d’af­fi­nités. C’est un type très géné­reux, depuis toujours. Tu en as la preuve, comme quand il a voulu aider tous les joueurs du circuit. Il s’est montré très géné­reux envers moi lorsqu’il a accepté d’animer ma céré­monie d’adieu alors qu’il avait un emploi du temps très chargé, alors que sa vie de famille, avec ses deux enfants et sa femme, est très prenante. Je lui ai demandé cette faveur et il n’a pas hésité à venir. Et puis, c’est un type très drôle : si tu dois aller manger ou sortir prendre un verre, c’est génial de le faire avec lui. C’est un fou adorable. »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 11:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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