Lors d’une interview accordée à la Nacion, dans laquelle il a notamment révélé le conseil qu’il a donné à Carlos Alcaraz, de retour de blessure, l’ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l’US Open 2009 a évoqué la personnalité de Novak Djokovic.
« Il y a une chose qui est évidente et très réelle : c’est quelqu’un de très spontané, de très naturel. C’est ce qui le rend si spécial, il est vraiment comme ça. C’est pourquoi certains l’adorent et d’autres ont moins d’affinités. C’est un type très généreux, depuis toujours. Tu en as la preuve, comme quand il a voulu aider tous les joueurs du circuit. Il s’est montré très généreux envers moi lorsqu’il a accepté d’animer ma cérémonie d’adieu alors qu’il avait un emploi du temps très chargé, alors que sa vie de famille, avec ses deux enfants et sa femme, est très prenante. Je lui ai demandé cette faveur et il n’a pas hésité à venir. Et puis, c’est un type très drôle : si tu dois aller manger ou sortir prendre un verre, c’est génial de le faire avec lui. C’est un fou adorable. »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 11:44