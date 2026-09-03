Lors d’une inter­view accordée à la Nacion, dans laquelle il a notam­ment révélé le conseil qu’il a donné à Carlos Alcaraz, de retour de bles­sure, l’an­cien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009 a évoqué la person­na­lité de Novak Djokovic.

« Il y a une chose qui est évidente et très réelle : c’est quel­qu’un de très spon­tané, de très naturel. C’est ce qui le rend si spécial, il est vrai­ment comme ça. C’est pour­quoi certains l’adorent et d’autres ont moins d’af­fi­nités. C’est un type très géné­reux, depuis toujours. Tu en as la preuve, comme quand il a voulu aider tous les joueurs du circuit. Il s’est montré très géné­reux envers moi lorsqu’il a accepté d’animer ma céré­monie d’adieu alors qu’il avait un emploi du temps très chargé, alors que sa vie de famille, avec ses deux enfants et sa femme, est très prenante. Je lui ai demandé cette faveur et il n’a pas hésité à venir. Et puis, c’est un type très drôle : si tu dois aller manger ou sortir prendre un verre, c’est génial de le faire avec lui. C’est un fou adorable. »