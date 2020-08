La joueuse de tennis allemande Julia Georges a déclaré forfait pour l’US Open 2020. Ce n’est pas la première à prendre cette décision. Il y notamment eu Ashleigh Barty et plus récemment Anastasia Pavlyuchenkova. L’entraîneur de Georges a avoué que les joueurs et joueuses ne savaient toujours pas s’ils devront ou non subir une quarantaine à domicile après leur voyage aux États-Unis.

.@juliagoerges nimmt aufgrund von Sicherheitsbedenken für sich und ihr Team nicht an den US Open teil. Außerdem ist laut ihrer Managerin immer noch nicht klar, ob Spieler/innen anschließend in Europa in Quarantäne müssen. — Moritz Lang (@Sky_Moritz) August 6, 2020