Si Arthur Gea est en train de sauver quelque peu les appa­rences avec sa quali­fi­ca­tion tota­le­ment inat­tendue en huitièmes de finale de l’US Open, le bilan du tennis fran­çais en Grand Chelem lors de cette saison 2026 est assez famélique.

Arthur est d’ailleurs le seul, chez les hommes, a avoir atteint la deuxième semaine en Majeur, contre une seule égale­ment chez des femmes avec Diane Parry à Roland‐Garros.

Invité à réagir dans l’émis­sion, « Les Grandes Gueules du Sport », sur RMC Sport, Julien Benneteau n’a pas fait dans la langue de bois en expli­quant qu’il n’y avait tout simple­ment rien à sauver de cette année.

🗣💬 « Pour Arthur Gea, l’his­toire est magni­fique. Mais sur les quatre tour­nois du Grand Chelem, c’est très pauvre. Il y a des décep­tions. Avant, il y en avait toujours un en 1⁄ 4 ou 1⁄ 2 »@julienbenneteau regrette le manque de résul­tats probants du tennis fran­çais cette saison. pic.twitter.com/Vzp7riKwM0 — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 6, 2026

« Il n’y a rien à sauver. D’un point de vue global, sur les quatre tour­nois du Grand Chelem, chez les hommes comme chez les femmes, le bilan est très pauvre. Et il y a des décep­tions. Arthur Fils, par exemple, n’a pas joué l’Open d’Australie et Roland‐Garros, mais avec son clas­se­ment, on pouvait attendre au moins une deuxième semaine à l’US Open. Minimum. Donc là, il y a une décep­tion. D’ailleurs, lui‐même le dit. Je suis quand même content que ce soit Arthur Gea qui en profite, parce que de plus en plus, sur le circuit masculin, ça devient très ouvert. Pas forcé­ment pour la victoire finale : quand il y a Alcaraz ou Sinner, ça reste compliqué. Mais dans les Grands Chelems, aujourd’hui, car on ne parle pas des autres qui se sont plantés. Auger‐Aliassime s’est planté, Jodar s’est planté… »