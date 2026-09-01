Depuis sa retraite, Justine Henin s’est imposée comme l’une des consultantes les plus pertinentes lorsqu’il s’agit d’analyser l’actualité du tennis.
Interrogée au micro de TNT Sports après la défaite de Novak Djokovic, la Belge s’est notamment attardée sur la difficulté mentale que traverse actuellement le Serbe. Selon elle, après avoir dominé le tennis mondial pendant tant d’années et construit un tel palmarès, accepter que son corps et son niveau ne lui permettent plus forcément de répondre de la même manière doit être particulièrement difficile.
« Mentalement, cela doit être extrêmement difficile pour lui d’accepter qu’il ne peut plus répondre comme il l’a fait pendant tant d’années. On ne remporte pas 24 titres du Grand Chelem sans être quelqu’un de spécial, et accepter cette réalité aujourd’hui doit être très compliqué. À la fin du match contre Navone, on a vu que les émotions étaient à leur comble. Cela montre à quel point il est difficile pour lui d’accepter et d’assimiler la période qu’il traverse actuellement » a déclaré Justine Hénin.
Publié le mardi 1 septembre 2026 à 09:46