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Justine Henin à propos du niveau de Djokovic actuel­le­ment : « Mentalement, ça doit être duris­sime… on a vu que les émotions étaient à leur comble »

Par
Antoine Touchard
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Depuis sa retraite, Justine Henin s’est imposée comme l’une des consul­tantes les plus perti­nentes lorsqu’il s’agit d’analyser l’actualité du tennis.

Interrogée au micro de TNT Sports après la défaite de Novak Djokovic, la Belge s’est notam­ment attardée sur la diffi­culté mentale que traverse actuel­le­ment le Serbe. Selon elle, après avoir dominé le tennis mondial pendant tant d’années et construit un tel palmarès, accepter que son corps et son niveau ne lui permettent plus forcé­ment de répondre de la même manière doit être parti­cu­liè­re­ment difficile.

« Mentalement, cela doit être extrê­me­ment diffi­cile pour lui d’accepter qu’il ne peut plus répondre comme il l’a fait pendant tant d’années. On ne remporte pas 24 titres du Grand Chelem sans être quelqu’un de spécial, et accepter cette réalité aujourd’hui doit être très compliqué. À la fin du match contre Navone, on a vu que les émotions étaient à leur comble. Cela montre à quel point il est diffi­cile pour lui d’accepter et d’assimiler la période qu’il traverse actuel­le­ment » a déclaré Justine Hénin. 

Publié le mardi 1 septembre 2026 à 09:46

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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