Depuis sa retraite, Justine Henin s’est imposée comme l’une des consul­tantes les plus perti­nentes lorsqu’il s’agit d’analyser l’actualité du tennis.

Interrogée au micro de TNT Sports après la défaite de Novak Djokovic, la Belge s’est notam­ment attardée sur la diffi­culté mentale que traverse actuel­le­ment le Serbe. Selon elle, après avoir dominé le tennis mondial pendant tant d’années et construit un tel palmarès, accepter que son corps et son niveau ne lui permettent plus forcé­ment de répondre de la même manière doit être parti­cu­liè­re­ment difficile.

La opinión de Justine Henin sobre el presente de Novak Djokovic.



​🗣️ « Mentalmente debe ser durí­simo para él aceptar que ya no puede responder como lo hizo durante tantos años. No ganás 24 Grand Slams sin ser alguien espe­cial, y aceptar esta realidad hoy es algo muy difícil ».… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 31, 2026

« Mentalement, cela doit être extrê­me­ment diffi­cile pour lui d’accepter qu’il ne peut plus répondre comme il l’a fait pendant tant d’années. On ne remporte pas 24 titres du Grand Chelem sans être quelqu’un de spécial, et accepter cette réalité aujourd’hui doit être très compliqué. À la fin du match contre Navone, on a vu que les émotions étaient à leur comble. Cela montre à quel point il est diffi­cile pour lui d’accepter et d’assimiler la période qu’il traverse actuel­le­ment » a déclaré Justine Hénin.