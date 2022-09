Aux commen­taires de la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud sur Eurosport, Justine Henin a été une fois de plus impres­sionnée par le jeune espa­gnol. La consul­tante belge n’a pas tari d’éloges à l’égard du nouveau numéro 1 mondial après le match.

« Le tennis a un très bel avenir et je pense que Carlos Alcaraz est ce qui pouvait arriver de mieux au tennis masculin. Il a tout, il combine des qualités de Federer, Nadal et Djokovic, il a des belles valeurs, un très bon compor­te­ment sur le court, on sent la valeur de l’équipe qui rejaillit sans cesse. C’est ce qu’on espé­rait même si Casper Ruud a montré beau­coup de très très belles choses et beau­coup de ressources. Mais c’est le meilleur qui a gagné c’est clair », a souligné la septuple vain­queur en Grand Chelem, qui fait la même compa­raison plutôt osée de Casper Ruud.