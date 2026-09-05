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Justine Henin, après la défaite d’un gros outsider : « On s’est ennuyé un bon moment mais c’est la beauté des matchs en cinq sets »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Américain Taylor Fritz a été tota­le­ment renversé par Francisco Cerundolo au troi­sième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu

Justine Henin a livré son analyse sur le plateau d’Eurosport après cette nouvelle surprise, et cette grosse désillu­sion pour le 10e joueur mondial, qui semblait avoir un gros coup à jouer dans cette partie de tableau ouverte. 

« Quel match de part le scénario car c’est vrai qu’on s’est ennuyé un bon moment dans cette partie mais c’est la beauté des matchs en cinq sets et ça nous a porté dans un scénario complè­te­ment dingue. On a pu voir un Cerundolo qui a fini par être capable de s’exprimer alors qu’il était au bord du gouffre fran­che­ment. Il est mené deux sets à zéro, breaké d’entrée de troi­sième set, on a l’impression qu’il ne peut plus rien se passer de positif à ce moment‐là. On a pensé ensuite qu’il allait vivre ce moment de fragi­lité, cette victoire peut être un déclic. Fritz a été en diffi­culté, même quand il a mené deux sets à zéro, il ne jouait pas très bien mais Cerundolo jouait encore moins bien. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 23:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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