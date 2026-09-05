Alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Américain Taylor Fritz a été tota­le­ment renversé par Francisco Cerundolo au troi­sième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu.

Justine Henin a livré son analyse sur le plateau d’Eurosport après cette nouvelle surprise, et cette grosse désillu­sion pour le 10e joueur mondial, qui semblait avoir un gros coup à jouer dans cette partie de tableau ouverte.

« Quel match de part le scénario car c’est vrai qu’on s’est ennuyé un bon moment dans cette partie mais c’est la beauté des matchs en cinq sets et ça nous a porté dans un scénario complè­te­ment dingue. On a pu voir un Cerundolo qui a fini par être capable de s’exprimer alors qu’il était au bord du gouffre fran­che­ment. Il est mené deux sets à zéro, breaké d’entrée de troi­sième set, on a l’impression qu’il ne peut plus rien se passer de positif à ce moment‐là. On a pensé ensuite qu’il allait vivre ce moment de fragi­lité, cette victoire peut être un déclic. Fritz a été en diffi­culté, même quand il a mené deux sets à zéro, il ne jouait pas très bien mais Cerundolo jouait encore moins bien. »