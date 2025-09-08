Au moment d’ana­lyser sur Eurosport la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a partagé ses inter­ro­ga­tions concer­nant la pres­ta­tion de l’Italien.

« C’était très inha­bi­tuel. Il faudra se poser la ques­tion de savoir si Sinner était pleine posses­sion de ses moyens physiques. On n’a pas vu qu’il se plai­gnait de la moindre douleur. Et c’est vrai qu’on a eu un Alcaraz proche de la perfec­tion par moment. Sinner a été acculé certes, mais globa­le­ment, au niveau de sa réac­ti­vité, de ses dépla­ce­ments, de son agilité, c’était moins précis. »