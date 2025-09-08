Au moment d’analyser sur Eurosport la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a partagé ses interrogations concernant la prestation de l’Italien.
« C’était très inhabituel. Il faudra se poser la question de savoir si Sinner était pleine possession de ses moyens physiques. On n’a pas vu qu’il se plaignait de la moindre douleur. Et c’est vrai qu’on a eu un Alcaraz proche de la perfection par moment. Sinner a été acculé certes, mais globalement, au niveau de sa réactivité, de ses déplacements, de son agilité, c’était moins précis. »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 09:38