Tenant du titre à l’US Open, Jannik Sinner a déroulé au premier tour face au Tchèque Vit Kopriva (89e mondial) : 6–1, 6–1, 6–2, en 1h40 de jeu. Il a simple­ment été gêné par une ampoule au doigt, comme l’a souligné Justine Henin sur Eurosport.

« Ça l’a un petit peu agacé. Il entre toujours sur le court avec beau­coup de sérieux, de profes­sion­na­lisme. Très vite, il a été gêné par ce panse­ment. Il l’a enlevé puis il l’a rappelé le kiné. Il y a eu des inter­ven­tions où il ne s’est pas passé grand chose, notam­ment la dernière. Il était gêné, ce sont parfois des petites choses anodines qui viennent perturber. Il n’est pas numéro 1 mondial pour rien, il a cette exigence. Sur un début d’un Grand Chelem, on n’aime pas les petites choses qui viennent nous titiller. Il a quand même fait le travail sans encombre et sans grande adversité. »