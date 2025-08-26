Tenant du titre à l’US Open, Jannik Sinner a déroulé au premier tour face au Tchèque Vit Kopriva (89e mondial) : 6–1, 6–1, 6–2, en 1h40 de jeu. Il a simplement été gêné par une ampoule au doigt, comme l’a souligné Justine Henin sur Eurosport.
« Ça l’a un petit peu agacé. Il entre toujours sur le court avec beaucoup de sérieux, de professionnalisme. Très vite, il a été gêné par ce pansement. Il l’a enlevé puis il l’a rappelé le kiné. Il y a eu des interventions où il ne s’est pas passé grand chose, notamment la dernière. Il était gêné, ce sont parfois des petites choses anodines qui viennent perturber. Il n’est pas numéro 1 mondial pour rien, il a cette exigence. Sur un début d’un Grand Chelem, on n’aime pas les petites choses qui viennent nous titiller. Il a quand même fait le travail sans encombre et sans grande adversité. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 21:14