Aux commen­taires sur Eurosport de la finale de l’US Open entre Jannik Sinner et Taylor Fritz, Justine Henin a évoqué le poten­tiel impact sur le numéro 1 mondial des révé­la­tions juste avant le début du tournoi sur ses tests anti­do­pages positifs.

« On en parlera de moins en moins et puis proba­ble­ment plus du tout. Mais sur les moments de décon­cen­tra­tion, de relâ­che­ment, on peut quand même imaginer que ça a joué. Il a eu à gérer cette situa­tion qui, sur le plan émotionnel, a dû lui prendre mal d’énergie. Mais globa­le­ment, quelle gestion depuis le début de ce tournoi ! Et fina­le­ment sur ce premier set aussi, où Fritz l’a quand même bien aidé. »