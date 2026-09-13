L’enjeu est immense pour Ben Shelton. Il peut succéder à Andy Roddick, dernier Américain titré en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003).

Le joueur de 23 ans est clai­re­ment moins bien rentré dans sa finale que son adver­saire, Alexander Zverev, lui en quête d’un deuxième trophée majeur après Roland‐Garros.

« Ben Shelton a été très timide sur cette première manche. On pouvait supposer que cela se passe­rait comme ça. C’est une entrée en matière diffi­cile. Il n’a pas pu exprimer son jeu du tout, ni sa dimen­sion physique. Il doit trouver une manière de rentrer dedans petit à petit », a souligné Justine Henin aux commen­taires de la finale de l’US Open sur Eurosport.