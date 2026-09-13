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Justine Henin, aux commen­taires de la finale entre Zverev et Shelton : « Ben a été très timide sur cette première manche »

Par
Baptiste Mulatier
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L’enjeu est immense pour Ben Shelton. Il peut succéder à Andy Roddick, dernier Américain titré en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003). 

Le joueur de 23 ans est clai­re­ment moins bien rentré dans sa finale que son adver­saire, Alexander Zverev, lui en quête d’un deuxième trophée majeur après Roland‐Garros. 

« Ben Shelton a été très timide sur cette première manche. On pouvait supposer que cela se passe­rait comme ça. C’est une entrée en matière diffi­cile. Il n’a pas pu exprimer son jeu du tout, ni sa dimen­sion physique. Il doit trouver une manière de rentrer dedans petit à petit », a souligné Justine Henin aux commen­taires de la finale de l’US Open sur Eurosport.

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 21:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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