L’enjeu est immense pour Ben Shelton. Il peut succéder à Andy Roddick, dernier Américain titré en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003).
Le joueur de 23 ans est clairement moins bien rentré dans sa finale que son adversaire, Alexander Zverev, lui en quête d’un deuxième trophée majeur après Roland‐Garros.
« Ben Shelton a été très timide sur cette première manche. On pouvait supposer que cela se passerait comme ça. C’est une entrée en matière difficile. Il n’a pas pu exprimer son jeu du tout, ni sa dimension physique. Il doit trouver une manière de rentrer dedans petit à petit », a souligné Justine Henin aux commentaires de la finale de l’US Open sur Eurosport.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 21:12