Consultante pour Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a livré son analyse après la victoire en trois de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open.

« Contre Djokovic, il n’a peut‐être pas fait son meilleur match du tournoi, mais cela a globa­le­ment été des débats bien maîtrisés, surtout dans la prépa­ra­tion de ce match. C’est en lien avec tout le travail effectué et la confiance accu­mulée ces derniers mois, avec la nouvelle matu­rité dont il fait preuve. Par le passé, quand il traver­sait des moments diffi­ciles dans un match, cela pouvait durer. Là, ça n’a pas du tout été le cas. Il a perdu un tout petit peu l’élan par moments, mais il a tout de suite été capable de corriger le tir en faisant sentir à Djokovic qu’il n’y aurait pas d’autre possibilité. »