Consultante pour Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a livré son analyse après la victoire en trois de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open.
« Contre Djokovic, il n’a peut‐être pas fait son meilleur match du tournoi, mais cela a globalement été des débats bien maîtrisés, surtout dans la préparation de ce match. C’est en lien avec tout le travail effectué et la confiance accumulée ces derniers mois, avec la nouvelle maturité dont il fait preuve. Par le passé, quand il traversait des moments difficiles dans un match, cela pouvait durer. Là, ça n’a pas du tout été le cas. Il a perdu un tout petit peu l’élan par moments, mais il a tout de suite été capable de corriger le tir en faisant sentir à Djokovic qu’il n’y aurait pas d’autre possibilité. »
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 18:10